Marino Hinestroza é o destaque do Atlético NacionalDivulgação / Atlético Nacional

Publicado 05/01/2026 12:30

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Fluminense monitora as possibilidades no mercado. Um dos alvos dos tricolores é o atacante Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, da Colômbia. O jogador, que já estava na mira desde o ano passado, ainda interessa ao Tricolor.

Destaque do Atlético Nacional, Hinestroza não deve permanecer no clube colombiano em 2026. O jogador também interessa ao Boca Juniors, da Argentina, e tem o desejo de se transferir para o clube argentino. Porém, a negociação entre os Xeneizes e os colombianos travaram nos valores.

O Fluminense monitora a situação e mantém interesse, conforme informado pelos canais "Hora do Flu" e "Bastidores do Flu" e confirmado pelo O DIA. Não há negociação aberta. O Tricolor apenas fez uma sondagem e segue em contato com o Atlético Nacional.

O interesse do Fluminense em Hinestroza é antigo. No ano passado, o Tricolor tentou a contratação do atacante para o lugar de Arias, que foi negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra. Na época, não houve acordo com o Atlético Nacional. Agora, no entanto, partes parecem alinhadas.