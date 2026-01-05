Santi Moreno está nos planos do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Santi Moreno está nos planos do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 05/01/2026 08:30

Rio - O Fluminense recusou uma proposta por empréstimo pelo atacante Santi Moreno. O América de Cali, da Colômbia, fez uma oferta de empréstimo de um ano pelo jogador, mas que foi rejeitada pela diretoria tricolor, de acordo com o "ge".

A diretoria tricolor acredita no desenvolvimento de Santi Moreno em 2026. Internamente, o entendimento é que o jogador passou por dificuldades na adaptação ao Brasil, mas que com uma pré-temporada e mais tempo pode render mais.

Desde que chegou ao Fluminense, Santi Moreno atuou apenas cinco vezes e não conseguiu se firmar. Na reta final da temporada, ficou no banco de reservas e, às vezes, sequer foi relacionado. Porém, o técnico Luis Zubeldía deseja observá-lo e testá-lo no Carioca.

O Fluminense contratou Santi Moreno no meio do ano passado para o lugar de Arias, negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra. O Tricolor pagou R$ 32 milhões junto ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, para contratar o atacante. No clube americano, foram 22 gols e 31 assistências em 146 jogos.