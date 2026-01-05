Santi Moreno está nos planos do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense recusa proposta de empréstimo por Santi Moreno
Tricolor acredita no desenvolvimento do atacante em 2026
Guilherme Arana treina pela primeira vez em pré-temporada do Fluminense
John Kennedy antecipa retorno das férias e participa de atividades nesta segunda-feira (5), no CT Carlos Castilho
Fluminense mantém interesse e monitora situação de Hinestroza
Jogador também está na mira do Boca Juniors, da Argentina
Fluminense ganha concorrência do Palmeiras por Savarino
Verdão demonstrou interesse e também tenta contratar o meia-atacante do Botafogo
Fluminense encaminha renovação de contrato com Samuel Xavier
Lateral-direito estenderá vínculo até dezembro de 2027
Anunciado, Guilherme Arana comemora acerto com o Fluminense: 'Orgulho imenso'
Vínculo com o Tricolor vai até o fim de 2029
