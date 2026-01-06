Fluminense estreou com vitória na Copinha - Leonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 06/01/2026 07:30

Rio - Um dos maiores campeões, o Fluminense estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os Moleques de Xerém venceram o Água Santa-SP por 2 a 0, nesta segunda-feira (5), em Santana da Parnaíba, com gols de Vagno e Kelwin.

Apesar do favoritismo, o Fluminense não teve vida fácil. O Água Santa-SP incomodou nos primeiros minutos, mas ficou com um a menos ainda no primeiro tempo. Em superioridade numérica, o Tricolor controlou as ações e saiu na frente com um belo gol de Vagno, em chute de fora da área.

Na etapa final, o Fluminense resolveu a partida com gol de pênalti de Kelwin. Depois, os Moleques de Xerém administraram o resultado e impediram qualquer reação do time paulista, que deu apenas uma finalização, sem muito perigo, na direção do gol tricolor.

Com a vitória, o Fluminense assumiu a liderança do Grupo 25, uma vez que o Brasiliense-DF bateu o Sfera-SP por 1 a 0. Na próxima rodada, os Moleques de Xerém encaram justamente o Brasiliense-DF, na quinta-feira (8), às 16h30 (de Brasília), em duelo que vale a liderança isolada do grupo.