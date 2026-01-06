Fluminense estreou com vitória na CopinhaLeonardo Brasil / Fluminense FC
Fluminense vence Água Santa-SP em estreia na Copinha
Tricolor bateu donos da casa por 2 a 0, nesta segunda-feira (6), em Santana da Parnaíba
Fluminense aguarda reuniões e vive expectativa por acertos com Hulk e Savarino
Jogadores vão se reunir com seus clubes nesta terça-feira (6)
Guilherme Arana treina pela primeira vez em pré-temporada do Fluminense
John Kennedy antecipa retorno das férias e participa de atividades nesta segunda-feira (5), no CT Carlos Castilho
Fluminense mantém interesse e monitora situação de Hinestroza
Jogador também está na mira do Boca Juniors, da Argentina
Fluminense recusa proposta de empréstimo por Santi Moreno
Tricolor acredita no desenvolvimento do atacante em 2026
Fluminense ganha concorrência do Palmeiras por Savarino
Verdão demonstrou interesse e também tenta contratar o meia-atacante do Botafogo
