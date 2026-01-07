Hulk deve cumprir o contrato com o Atlético-MG até o fim de 2026Pedro Souza / Atlético-MG
Hulk descarta renovar com Atlético-MG, e Fluminense monitora impasse
Tricolor mantém sonho pela contratação do atacante
Fluminense conversa com o Atlético-MG sobre Hulk
Tricolor não jogou a toalha pela contratação do atacante
Terans retorna lesionado, e Fluminense cobra indenização do Peñarol
Meia sofreu grave lesão no tendão de Aquiles
Fluminense aguarda reuniões e vive expectativa por acertos com Hulk e Savarino
Jogadores vão se reunir com seus clubes nesta terça-feira (6)
Fluminense vence Água Santa-SP em estreia na Copinha
Tricolor bateu donos da casa por 2 a 0, nesta segunda-feira (6), em Santana da Parnaíba
Guilherme Arana treina pela primeira vez em pré-temporada do Fluminense
John Kennedy antecipa retorno das férias e participa de atividades nesta segunda-feira (5), no CT Carlos Castilho
