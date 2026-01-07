Hulk deve cumprir o contrato com o Atlético-MG até o fim de 2026 - Pedro Souza / Atlético-MG

Hulk deve cumprir o contrato com o Atlético-MG até o fim de 2026Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 07/01/2026 07:30

Rio - O Fluminense ainda sonha com a contratação de Hulk. O atacante, de 39 anos, decidiu cumprir o contrato com o Atlético-MG até dezembro de 2026, mas descarta exercer a cláusula de renovação por mais um ano. O Tricolor monitora o impasse entre o jogador e o clube mineiro.

O atacante tinha um acerto com o Fluminense, mas dependia da liberação do Atlético-MG. Hulk não ficou satisfeito com a proposta do clube mineiro e entende que queriam aposentá-lo. Na visão do jogador, o projeto esportivo é ruim. Mesmo assim, ele se manifestou e disse que cumprirá o contrato

Na avaliação do estafe de Hulk, a proposta do Fluminense era melhor em termos esportivos. O atacante, que parecia perto, agora parece distante após manifestar que vai cumprir o contrato. Porém, a decisão de não renovar o vínculo em dezembro pode mudar a decisão do Atlético-MG.

O Atlético-MG não deseja abrir mão de receber uma compensação financeira por Hulk. Entretanto, o clima ruim entre as partes pode mudar o cenário. O Galo sabe que o atacante não vai renovar o contrato e, com isso, ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Ou seja, sairá de graça do mesmo jeito.

O Fluminense monitora a situação e ainda acredita num desfecho feliz. Em meio a isso, o Tricolor também já começa a se movimentar em busca de outra opção para o ataque, que é uma das prioridades do mercado para esta temporada.