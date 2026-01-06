Hulk em treino do Atlético-MGPedro Souza / Atlético
Hulk nega que tenha pedido rescisão e afirma que cumprirá contrato com o Atlético-MG
Atacante é alvo do Fluminense na janela de transferências
Narrador anuncia saída do Grupo Globo: 'Gratidão'
'Venho amadurecendo a ideia de outros projetos há alguns anos', revelou o profissional
Hulk nega que tenha pedido rescisão e afirma que cumprirá contrato com o Atlético-MG
Atacante é alvo do Fluminense na janela de transferências
Dirigentes do futebol brasileiro vão à Europa para estudo sobre três ligas
Presidentes e executivos de clubes participam de agenda internacional da CBF
Bruno Spindel conta que Cruzeiro fez 'propostas ousadas' por Gerson
Dirigente confirmou que duas ofertas já foram apresentadas pelo jogador do Zenit
Esposa de Endrick revela mensagens do jogador antes de fechar com o Lyon
Gabriely mostrou detalhes das conversas no período de negociação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.