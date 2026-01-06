Hulk em treino do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético

Minas Gerais - Hulk se manifestou por meio do Instagram, na noite desta terça-feira (6), para negar que tenha pedido rescisão de contrato com o Atlético-MG. O atacante também afirmou que cumprirá o contrato com o Galo.

"1 - Pedi rescisão de contrato? Não!", escreveu Hulk, nos stories do Instagram.

"13 - Vou cumprir meu contrato com o Atlético? Sim!", completou o atacante.

Hulk é alvo do Fluminense na janela de transferências e já recebeu uma proposta. Pelo lado do Atlético-MG, o CSO Paulo Bracks informou mais cedo que não há andamento com outro clube.

"Hoje não tem negociação de nenhum clube com o Atlético. Desde que ele chegou, ele foi procurado por clubes. Ele tem muito futebol futebol para praticar. Como não há nenhuma negociação, não consigo tratar de temas que poderiam estar em pauta. Eu tenho ciência que ele teve uma proposta e ele tem hoje uma, mas está com o staff dele, não está com o Atlético-MG. O Hulk é uma referência, o Hulk é um ídolo. A gente não quer que ele saia e ele tem contrato até o final de 2026", disse Bracks.

Na coletiva, o dirigente ressaltou que ninguém no Galo quer a saída do atacante. Além disso, confirmou que o clube ofereceu ao jogador uma extensão contratual até o fim de 2027.