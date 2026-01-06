Esposa de Endrick relembra mensagens na negociação com o Lyon - Reprodução

Publicado 06/01/2026 18:20 | Atualizado 06/01/2026 18:30

França - Através das redes sociais, a esposa de Endrick, Gabriely, revelou mensagens do atacante durante a decisão sobre a ida para o Lyon . Enquanto as negociações aconteciam, ela enviou uma mensagem ao jogador dizendo ter sentido que seriam felizes no novo clube.

“Vindo para a academia, coloquei um louvor para ouvir e, do nada, veio ao meu pensamento a Copa do Mundo que vem e, automaticamente, Lyon. Isso me trouxe uma paz no coração. Sei que vai ser um tempo de felicidade e paz. Jesus tem algo maravilhoso preparado na Sua vida. Será um tempo precioso, um tempo perfeito diante dos céus”, escreveu a modelo.

“Não desanime, não duvide de você. Você tem um Deus que move montanhas. Você é filho de um Deus impossível. Eu vejo dias felizes em Lyon, de paz e sorrisos, e com uma bênção muito linda do Senhor, que só vai acontecer lá e nunca mais vamos esquecer. Senti isso muito forte no meu coração hoje e precisei falar para você”, completou.



Do outro lado, Endrick também foi otimista: “Vai ser perfeito, se Deus quiser”.



Para contratar o brasileiro, o Lyon pagou cerca de 1 milhão de euros. O clube francês irá bancar os salários do jogador enquanto estiver lá.

O atacante disputou apenas três partidas pelo time espanhol nesta temporada, com média de 33 minutos em campo, sob o comando de Xabi Alonso.