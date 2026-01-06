Prates desafiou Jack Della Maddalena, que aparentemente topou o duelo (Foto: Reprodução/UFC)
Durante participação em uma live no canal "N3on", o australiano foi questionado diretamente sobre o interesse de Prates e deixou claro que vê a luta com bons olhos. Sem hesitar, o ex-campeão apontou disposição imediata para o combate e ainda apresentou sua leitura técnica sobre como imagina o confronto dentro do octógono.
“Seria uma grande luta. Vamos lá. Eu topo! Ele (Carlos Prates) tem um bom striking, mas acho que eu finalizaria ele. Tem que ser (uma luta de) cinco rounds”, declarou Maddalena, sugerindo inclusive que o embate tenha status de luta principal.
O possível duelo surge em um momento de intensa movimentação na elite dos meio-médios. A categoria vive um cenário de indefinição na corrida pelo cinturão, com diversos atletas se credenciando como potenciais desafiantes. Além de Maddalena e Prates, nomes como Ian Machado Garry, Michael Morales, Shavkat Rakhmonov e o ex-campeão Kamaru Usman seguem como peças centrais na disputa por protagonismo na divisão, que tem Islam Makhachev como atual campeão.
Carlos Prates, apesar de ainda consolidar seu espaço entre os principais ranqueados, chama atenção pelo estilo agressivo na trocação e pela sequência de performances que o colocaram no radar de adversários de alto nível. Um confronto contra Maddalena representaria o maior teste de sua carreira até o momento e um salto direto na hierarquia da divisão.
Curiosamente, o australiano também já revelou interesse em outros desafios de risco. Em entrevista recente ao mesmo canal, Maddalena citou Shavkat Rakhmonov como um oponente desejado, reforçando que seu objetivo é enfrentar nomes que tenham impacto direto na corrida pelo título. Sem confirmação oficial do UFC, a troca pública de declarações, porém, fortalece o cenário para que o duelo com Prates avance nos bastidores e ganhe força como uma luta de alto impacto esportivo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.