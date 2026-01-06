Prates desafiou Jack Della Maddalena, que aparentemente topou o duelo - (Foto: Reprodução/UFC)

Prates desafiou Jack Della Maddalena, que aparentemente topou o duelo (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 06/01/2026 17:00

Jack Della Maddalena não fechou as portas para um possível confronto contra Carlos Prates e tratou o assunto com naturalidade após o brasileiro agitar as redes sociais. O atleta da Fighting Nerds repostou, nos stories da sua conta oficial no Instagram, publicações que sugerem um duelo entre os dois no UFC 327, que está marcado para o dia 11 de abril, em Miami (EUA).



Durante participação em uma live no canal "N3on", o australiano foi questionado diretamente sobre o interesse de Prates e deixou claro que vê a luta com bons olhos. Sem hesitar, o ex-campeão apontou disposição imediata para o combate e ainda apresentou sua leitura técnica sobre como imagina o confronto dentro do octógono.



“Seria uma grande luta. Vamos lá. Eu topo! Ele (Carlos Prates) tem um bom striking, mas acho que eu finalizaria ele. Tem que ser (uma luta de) cinco rounds”, declarou Maddalena, sugerindo inclusive que o embate tenha status de luta principal.