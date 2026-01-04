'Casca grossa': Rogério Brum, que dá expediente como oficial da Polícia Militar, é faixa-preta de Jiu-Jítsu - IBJJF / DIVULGAÇÃO

Publicado 04/01/2026 12:00

Rogério Brum, comandante do Batalhão da Tijuca (6º BPM) e faixa-preta de Jiu-Jitsu formado por Victor Bonfim, o Coelhão, da GFTeam, protagonizou uma intervenção decisiva fora de serviço ao ajudar na contenção de um homem acusado de agredir a esposa grávida, no Rio. O episódio aconteceu enquanto o oficial seguia para uma reunião em uma viatura descaracterizada e presenciou a movimentação de populares ao acionar uma equipe da Patrulha Maria da Penha na região.

Segundo Brum, a decisão de parar e auxiliar os policiais foi imediata e motivada não apenas pelo dever funcional, mas também pela responsabilidade moral adquirida ao longo da carreira e da formação nas artes marciais: “Vendo aquilo, eu perguntei o que estava acontecendo e disseram que tinha um homem batendo na mulher grávida. Pedi para o meu motorista parar para eu ajudar a dupla da Maria da Penha que foi abordar o homem. No vídeo dá pra perceber que na abordagem ao homem, o policial estava sozinho, eu saio de um carro prata pra ajudar”, relatou o comandante.



Durante a abordagem, o agressor apresentou comportamento hostil e tentou se desvencilhar da contenção policial, o que exigiu uma intervenção técnica, utilizando as bases do Jiu-Jitsu: “Ele estava agressivo, falando coisas sem sentido, ameaçando as pessoas e a esposa. Quando o policial foi conversar com a esposa dele, ele tenta sair da posição que eu tinha mandado ele ficar. Nesse momento dei um mata-leão nele e o deitei no chão”, explicou Brum, destacando o cuidado em usar apenas a força necessária para imobilização: “Fiquei dialogando com ele para acalmá-lo e avaliar a posição para não apertar mais do que o suficiente”.



Para o comandante, o episódio reforça a importância do Jiu-Jitsu na formação e atuação policial, especialmente em um cenário urbano complexo como o do Rio de Janeiro. Ele defende que a técnica evita desfechos trágicos em situações de alto risco: “A falta de técnica numa situação dessa pode evoluir para um desdobramento muito ruim, com pessoas feridas ou mortas. O Jiu-jitsu traz confiança, autoconhecimento, disciplina e saúde. Numa profissão como a de policial militar, isso é extremamente benéfico”, afirmou.