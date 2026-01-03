Luta entre Conor McGregor e Michael Chandler pode, enfim, acontecer em 2026 (Foto: Reprodução/UFC)

Mais artigos de O Dia
O Dia
Mesmo com a virada do ano, Michael Chandler mantém o foco em um objetivo específico: enfrentar Conor McGregor no UFC. O ex-campeão do Bellator esteve muito próximo de dividir o octógono com o irlandês no UFC 303, em junho de 2024, mas, após a frustração com o adiamento do confronto, segue aguardando a confirmação do duelo que pode marcar um dos eventos mais midiáticos da história da organização.
Durante participação na transmissão especial de Ano Novo da "CBS", Chandler voltou a alimentar as expectativas e indicou que a luta pode finalmente sair do papel em um card especial planejado para acontecer na Casa Branca, nos Estados Unidos. O peso-leve reforçou o tom provocativo ao afirmar que seu plano é dominar completamente o ex-campeão do Ultimate.
“Parece que vou dar uma bela surra no Conor McGregor no gramado sul da Casa Branca em algum momento deste verão. Esse é o plano.”, afirmou Chandler, deixando claro que segue confiante na realização do confronto.
A possibilidade do chamado UFC Casa Branca vem sendo discutida publicamente por Dana White nos últimos meses, embora poucas informações oficiais tenham sido confirmadas. Diversos nomes de peso já foram associados ao card, como Jon Jones, Alex Poatan, Conor McGregor e Amanda Nunes, mas o presidente da organização evita confirmar favoritos ou combates definidos.
Até o momento, o único atleta citado sem ser desmentido por Dana foi Derrick Lewis. Inclusive, foi o próprio mandatário do UFC quem trouxe essa possibilidade a público, mantendo o restante do elenco envolto em mistério. Nenhuma lista oficial de lutas ou participantes foi divulgada pela organização.
Inicialmente previsto para o dia 4 de julho, em celebração ao Dia da Independência dos Estados Unidos, o evento teve sua data alterada. De acordo com declarações do presidente Donald Trump, o UFC Casa Branca está agora projetado para o dia 14 de junho de 2026, mesma data em que ele completará 80 anos. Até lá, Chandler segue à espera de que o aguardado duelo com McGregor, enfim, seja confirmado.