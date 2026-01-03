Luta entre Conor McGregor e Michael Chandler pode, enfim, acontecer em 2026 (Foto: Reprodução/UFC)
Chandler volta a mirar luta com McGregor no UFC Casa Branca e diz: 'Vou surrar ele'
Há anos especulada, luta entre Conor McGregor e Michael Chandler pode, enfim, acontecer em 2026; saiba mais
Anthony Joshua recebe alta após acidente com vítimas fatais e inicia recuperação em casa
Após acidente de carro na Nigéria que deixou dois mortos, ex-campeão mundial de Boxe recebeu alta; saiba mais
Casal novo no MMA: Poatan e lutadora do UFC aparecem em clima de romance no Ano Novo
Registro de Alex Poatan com Tracy Cortez rapidamente repercutiu nas redes sociais; veja e opine
Ex-lutador critica Borrachinha após nova desistência de luta pelo UFC: 'É um mongoloide'
Com poucas lutas realizadas nos últimos anos, Paulo Borrachinha recebeu críticas de Darren Till após deixar mais uma luta
Ex-campeão mundial de Boxe sofre acidente de carro com vítimas fatais na Nigéria
Anthony Joshua, porém, sofreu apenas ferimentos leves e foi prontamente encaminhado a um hospital da região
Karate Combat confirma luta de grappling entre Valter Walker e atleta sem pernas
Após troca de provocações nas redes sociais, brasileiro Valter Walker e o americano Zion Clark vão se enfrentar em duelo de grappling
