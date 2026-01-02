Poatan e Tracy Cortez passaram a virada de ano juntos - (Foto: Reprodução/Instagram)

Poatan e Tracy Cortez passaram a virada de ano juntos (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 02/01/2026 12:00 | Atualizado 02/01/2026 13:40

A virada do ano ganhou contornos extras para os fãs de MMA após publicações de Alex Poatan e Tracy Cortez movimentarem as redes sociais. Campeão dos meio-pesados do UFC, o brasileiro e a lutadora norte-americana apareceram juntos no Réveillon, o que rapidamente despertou especulações sobre um possível relacionamento entre os dois atletas da organização.



O principal indício surgiu por meio dos "Stories" do Instagram, quando Tracy Cortez compartilhou uma imagem em que aparece beijando Poatan. A postagem, ainda que sem qualquer explicação adicional, foi suficiente para que o público interpretasse o registro como um sinal claro de aproximação mais íntima entre os lutadores, ambos figuras conhecidas do elenco do Ultimate.

Alex Poatan também publicou imagens relacionadas à celebração de Ano Novo, reforçando a percepção de que os dois passaram a data juntos. Até o momento, porém, nenhum dos envolvidos confirmou ou negou oficialmente o suposto relacionamento, optando pelo silêncio diante da grande repercussão gerada nas plataformas digitais.



Dentro do contexto esportivo, Poatan atravessa uma fase de enorme destaque no UFC. Atual campeão dos meio-pesados, o striker paulista se consolidou como uma das maiores estrelas da organização e frequentemente tem seu nome ligado a possíveis desafios históricos, incluindo uma eventual subida para a divisão dos pesos-pesados em busca de um inédito tricampeonato.



Enquanto o futuro esportivo de ambos segue em pauta, o episódio do Réveillon adiciona um novo capítulo à vida pessoal de Poatan, que segue sob os holofotes não apenas por suas conquistas no cage, mas também por tudo o que envolve seu nome fora dele.