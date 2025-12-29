Valter Walker e lutador sem pernas vão duelar no grappling - (Foto: Reprodução)

Publicado 29/12/2025 12:00 | Atualizado 29/12/2025 13:21

O que começou como uma provocação informal acabou ganhando contornos oficiais. O Karate Combat anunciou no último domingo (28) que Valter Walker, peso-pesado do UFC, enfrentará o americano Zion Clark em uma luta de grappling marcada para o dia 13 de fevereiro, em Miami (EUA). O confronto chama atenção pelo perfil dos atletas e pela trajetória pouco convencional do adversário do brasileiro.



A origem do embate remonta à última apresentação de Valter Walker no UFC, em outubro, quando finalizou Louie Sutherland com uma chave de calcanhar — a quarta consecutiva do carioca pela organização. O retrospecto consolidou o apelido de "Caçador de Pés" e deu início a uma sequência de desafios públicos, inicialmente em tom de brincadeira, direcionados a Zion Clark, atleta que nasceu sem as pernas em razão de uma má formação congênita.

A situação ganhou novos capítulos quando Clark entrou em contato com Valter Walker por mensagem via Instagram. A resposta ríspida do brasileiro alimentou a troca de provocações e ameaças nas redes sociais, transformando o que parecia apenas humor ácido em uma rivalidade virtual. Apesar disso, parte da comunidade das lutas tratava o episódio como algo improvável de se materializar em competição oficial.





Com o anúncio do Karate Combat, o duelo deixa o campo da especulação e passa a integrar o calendário do evento, que tem apostado em confrontos alternativos e regras específicas para o grappling. Para Valter Walker, o embate representa uma vitrine fora do UFC e a chance de reforçar sua identidade competitiva baseada em finalizações.



Zion Clark, por sua vez, chega ao confronto com um histórico singular nos esportes de combate. Portador da Síndrome de Regressão Caudal, o americano construiu carreira no atletismo adaptado e no Wrestling colegial antes de migrar para o MMA. Em dezembro de 2022, estreou profissionalmente ao vencer Eugene Murray por decisão unânime no "Gladiator Challenge – Season’s Beatings". Sua trajetória inspiradora também foi retratada no documentário "Zion", lançado pela Netflix em 2018 e premiado com dois Emmys no "Sports Emmys".