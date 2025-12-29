Kid Orelha e Pedro Alex "Bombom" vão representar o CT da Luta no Europeu de Jiu-Jitsu(Foto: Dani Pimenta)
Bombom aponta experiência como diferencial no Europeu de Jiu-Jitsu e elogia Kid Orelha: ‘Vai muito longe’
Segundo Bombom, a base da preparação segue a mesma, mas pontua que o nível do Europeu exige um olhar ainda mais detalhado para cada adversário
Derrotado por Joshua, Jake Paul mantém confiança e desafia ex-campeão do UFC; saiba mais
Jake Paul se mostrou disposto a enfrentar Francis Ngannou, ex-campeão peso-pesado do UFC, em sua próxima luta no Boxe
CBJJD encerra 2025 com recorde de prêmios e amplia incentivos para o Circuito Mineirinho 2026
Após uma temporada histórica dentro e fora dos tatames, CBJJD quer elevar ainda mais o nível para o ano que vem; saiba mais
Dana White é chamado a depor em novo processo antitruste contra o UFC; entenda
A ação é liderada por Misha Cirkunov, lutador que integrou o plantel do UFC por cerca de sete anos
Será mesmo? Comentarista do UFC indica quem pode ser o próximo rival de Poatan; saiba
Campeão dos meio-pesados, Alex Poatan pode ter seu próximo desafio anunciado em breve pelo UFC
Topuria provoca Makhachev ao citar amigo e ex-campeão do UFC: 'Pisaria na cabeça do Khabib'
Atual campeão dos leves, Topuria segue buscando duelo contra Islam Makhachev e ofensiva sobrou até para Khabib Nurmagomedov
