Kid Orelha e Pedro Alex "Bombom" vão representar o CT da Luta no Europeu de Jiu-Jitsu - (Foto: Dani Pimenta)

Publicado 29/12/2025 07:00 | Atualizado 29/12/2025 13:18

Pedro Alex, o Bombom, está focado em sua primeira participação no Europeu de Jiu-Jitsu da IBJJF, que acontece entre os dias 15 e 24 de janeiro, em Lisboa, Portugal. Representando o CT Clube da Luta, o experiente competidor destacou que chega ao torneio com foco total na estratégia, tratando a competição como uma das mais duras do calendário internacional.

Segundo Bombom, a base da preparação segue a mesma, mas pontua que o nível do Europeu exige um olhar ainda mais detalhado para cada adversário. A análise prévia e o estudo dos possíveis confrontos passam a ser determinantes para o desempenho no tatame, especialmente em um campeonato conhecido pela alta competitividade.

Vivendo um novo momento na carreira, o atleta ressaltou a importância da experiência: “No ponto em que eu sinto que estou chegando para esse Europeu, é o mais estratégico possível. Tendo a vivência de tantas lutas que eu já fiz e agora chegando no Master 1, com lutas de dez minutos e atletas duríssimos, cada luta vai ser uma final. Quero estudar muito a fundo cada atleta que eu vou enfrentar”, afirmou Bombom, reforçando que o trabalho físico e o plano tático serão decisivos.

Além de sua própria campanha, Bombom também destacou o papel na preparação de Kid Orelha, jovem promessa do Jiu-Jitsu brasileiro com quem divide o camp e o sonho de brilhar em solo português. Para o veterano, a troca entre gerações tem sido positiva e motivadora para ambos: “Dividir o camp com atletas mais jovens acelera meu jogo, puxa meu gás e meu cardio. O Kid Orelha me motiva muito, é uma energia a mais. Quero ajudar esse moleque a chegar cada vez mais longe, e um vai puxando o outro”, explicou.

Bombom ainda não escondeu a confiança no futuro do jovem atleta: “Ele tem um gás absurdo, uma moral difícil de abalar, e eu tenho plena consciência de que vai muito longe. O que eu puder fazer para ajudar esse cara a crescer, eu vou estar ajudando”, concluiu.