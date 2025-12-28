CBJJD distribuiu cerca de 300 quimonos durante o Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025 - (Foto: ISO)

CBJJD distribuiu cerca de 300 quimonos durante o Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025 (Foto: ISO)

Publicado 28/12/2025 08:00 | Atualizado 28/12/2025 18:58

A CBJJD encerrou o Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025 com números expressivos e uma das maiores premiações do Jiu-Jitsu nacional. Somando os circuitos no Rio e o Costa do Sol - na Região dos Lagos -, a Confederação ultrapassou a marca de R$ 150 mil em prêmios distribuídos, reforçando seu compromisso com a valorização de atletas, equipes e projetos sociais ao longo da temporada.



Entre os principais destaques de 2025 estiveram a entrega de cerca de 300 quimonos da Brazil Combat e 12 áreas completas de 40m² de tatames da Prime Esportes, distribuídos por meio de sorteios nas etapas e também através de metas e acordos com equipes participantes. A iniciativa permitiu que academias ampliassem suas estruturas e fortalecessem trabalhos sociais em diferentes regiões do estado.

Um dos professores contemplados foi Cezar “Casquinha” Guimarães, líder da Top Brother, que avaliou positivamente o ano da equipe e da Confederação. “Foi um ano com bons resultados, ficamos em segundo lugar no kids até 15 anos e em quarto lugar no juvenil, adulto e master no ranking da CBJJD. Além disso, tivemos conquistas importantes no MMA pelo mundo, como cinturões do ACA, na Rússia, e do Jungle Fight. No Jiu-Jitsu, tivemos grandes resultados na Europa, China e México, além do crescimento dos nossos projetos sociais”, destacou.



Um dos professores contemplados foi Cezar "Casquinha" Guimarães, líder da Top Brother, que avaliou positivamente o ano da equipe e da Confederação. "Foi um ano com bons resultados, ficamos em segundo lugar no kids até 15 anos e em quarto lugar no juvenil, adulto e master no ranking da CBJJD. Além disso, tivemos conquistas importantes no MMA pelo mundo, como cinturões do ACA, na Rússia, e do Jungle Fight. No Jiu-Jitsu, tivemos grandes resultados na Europa, China e México, além do crescimento dos nossos projetos sociais", destacou.

Casquinha também ressaltou a importância da política de valorização adotada pela CBJJD. "A valorização das equipes e atletas é de suma importância para o desenvolvimento e formação de novos campeões. A remuneração e as premiações, como as passagens para lutar pela ISBJJA em Portugal, dão oportunidade para atletas que não teriam condições de custear isso", afirmou. Sobre o recebimento da área de tatame, o professor foi direto: "É uma iniciativa espetacular. Com essa nova área, podemos iniciar uma nova turma em um dos nossos projetos sociais, ajudando na formação de novos atletas".

Outro time premiado foi a GFTeam Saquarema, comandada pelo faixa-preta Richard, que também recebeu uma área de tatame de 40m². Ele avaliou 2025 como extremamente positivo. “Foi um ano excelente! A união da equipe faz toda a diferença. A GFTeam tem uma força muito grande em Saquarema, fruto de um trabalho iniciado lá atrás com o nosso general Renato Veras (Perninha). E pelo segundo ano consecutivo, conquistamos o Circuito Costa do Sol”, celebrou o professor.



Outro time premiado foi a GFTeam Saquarema, comandada pelo faixa-preta Richard, que também recebeu uma área de tatame de 40m². Ele avaliou 2025 como extremamente positivo. "Foi um ano excelente! A união da equipe faz toda a diferença. A GFTeam tem uma força muito grande em Saquarema, fruto de um trabalho iniciado lá atrás com o nosso general Renato Veras (Perninha). E pelo segundo ano consecutivo, conquistamos o Circuito Costa do Sol", celebrou o professor.

Richard ainda elogiou a organização e o impacto das premiações. "A CBJJD está fazendo um trabalho de excelência. Com o apoio da Prefeitura de Saquarema, o Circuito Costa do Sol é um evento de alto nível, com umtrabalho diferenciado em valorizar equipes e atletas, oferecendo premiações e oportunidades", destacou. Sobre a área de tatame recebida, ele completou: "É uma ótima iniciativa. A área será doada para um projeto social liderado pelo professor Dido, que faz um trabalho incrível promovendo o Jiu-Jitsu na comunidade".

Junto aos brindes estruturais, o Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025 também distribuiu 11 passagens internacionais para a Europa, garantindo vagas para competir pela ISBJJA em Portugal, além de quatro bolsas Atleta Mineirinho Gold Team. Para 2026, a expectativa é de crescimento ainda maior, com a chegada de novas equipes interessadas em disputar prêmios por metas, ranking e sorteios durante as etapas.



Junto aos brindes estruturais, o Circuito Mineirinho de Jiu-Jitsu 2025 também distribuiu 11 passagens internacionais para a Europa, garantindo vagas para competir pela ISBJJA em Portugal, além de quatro bolsas Atleta Mineirinho Gold Team. Para 2026, a expectativa é de crescimento ainda maior, com a chegada de novas equipes interessadas em disputar prêmios por metas, ranking e sorteios durante as etapas.

"Com certeza vamos continuar em busca dos lugares mais altos do pódio", reforçou Casquinha. Richard seguiu a mesma linha: "Sim, vamos continuar trabalhando duro com a força de toda a equipe para alcançar mais prêmios e títulos em 2026". Com números sólidos, reconhecimento das equipes e impacto direto dentro e fora dos tatames, a CBJJD projeta uma temporada 2026 ainda mais competitiva e atrativa para o Jiu-Jitsu desportivo brasileiro.