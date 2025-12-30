Boxeador Anthony Joshua lutou em 19 de dezembro e estava na Nigéria quando sofreu o acidenteAFP
De acordo com o relato da publicação especializada, o boxeador britânico era passageiro de um SUV Lexus no momento do acidente. O veículo se chocou com um caminhão que estaria estacionado na via, automóvel este ocupado pelas vítimas fatais. Anthony Joshua sofreu apenas ferimentos leves e foi prontamente encaminhado a um hospital da região para avaliação médica.
Filho de pais nigerianos, o ex-campeão aproveitava um período de férias no país africano após seu compromisso mais recente nos ringues, neste mês de dezembro, contra Jake Paul. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos demais envolvidos na colisão nem sobre possíveis responsabilidades atribuídas ao condutor do veículo em que Joshua se encontrava.
O episódio ocorre poucos dias depois da última apresentação do peso-pesado, que foi atração principal de um evento transmitido pela Netflix no dia 19 de dezembro. Na ocasião, Anthony Joshua enfrentou o influenciador e boxeador Jake Paul em um duelo cercado de enorme repercussão midiática e financeira.
Após um início de combate mais estudado, o britânico passou a impor sua superioridade física e técnica, encurtou a distância e definiu a luta no sexto round. Um potente direto de direita resultou no nocaute e ainda provocou a fratura da mandíbula de Jake Paul em duas partes, encerrando de forma contundente o confronto.
Posteriormente, foi divulgado que o combate gerou cifras expressivas para ambos os atletas, com ganhos estimados acima de US$ 90 milhões. Enquanto o futuro esportivo de Anthony Joshua segue em pauta no cenário do Boxe mundial, o foco imediato agora se volta para o desdobramento das investigações sobre o acidente ocorrido na Nigéria.
