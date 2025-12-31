Borrachinha foi duramente criticado após deixar mais um duelo no UFC (Foto: Reprodução)
Entre os mais contundentes críticos está Darren Till. Ex-desafiante ao cinturão dos meio-médios do UFC, o inglês utilizou suas redes sociais para disparar uma série de ataques verbais contra o brasileiro. Mesmo não tendo relação direta com o confronto cancelado, Till demonstrou incômodo com o histórico de ausências de Borrachinha e colocou em xeque sua postura profissional dentro do esporte.
“Esse cara (Paulo Borrachinha) é só uma grande piada de suco. Não tem respeito pelo esporte. Apenas pare (de lutar), Costa. E continue fazendo seu show de secret juice, porque é a única coisa que funciona para você. Você é um verdadeiro mongoloide. Você é um vagabundo. Pare (de lutar), por favor, pare, meu irmão. Você é um m***. Eu acho que você deve ser o pior lutador a ter lutado no UFC em todos os tempos. E sua luta pelo título foi pior que a minha, e isso não é pouca coisa”, escreveu Till em seu perfil oficial no "X" (antigo Twitter).
As declarações ecoaram um sentimento que já vinha sendo manifestado por parte da comunidade do MMA, especialmente após a confirmação de mais um cancelamento envolvendo o brasileiro. Conhecido pelo estilo agressivo e físico imponente, Paulo Borrachinha viu sua imagem ser progressivamente desgastada nos últimos anos, não apenas pelos resultados dentro do octógono, mas também pela dificuldade em manter regularidade competitiva.
Ex-desafiante ao cinturão dos médios, Paulo Borrachinha ocupa atualmente a 13ª posição no ranking da categoria até 84 kg. No entanto, sua baixa frequência de lutas tem pesado negativamente em sua avaliação interna no UFC, sobretudo em uma divisão marcada por alta rotatividade e forte concorrência por espaço no topo.
Com o histórico recente de compromissos adiados ou cancelados, cresce a pressão para que Borrachinha apresente uma resposta concreta dentro do cage. Caso contrário, críticas como as feitas por Darren Till tendem a se intensificar, colocando em risco não apenas seu prestígio esportivo, mas também sua relevância futura dentro da organização.
