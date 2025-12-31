Borrachinha foi duramente criticado após deixar mais um duelo no UFC - (Foto: Reprodução)

Publicado 31/12/2025 12:00

A retirada de Paulo Borrachinha de mais um compromisso no UFC gerou forte repercussão no meio do MMA e ampliou as críticas em torno da trajetória recente do peso-médio brasileiro. Escalado para enfrentar Brunno "Hulk" Ferreira no UFC 326, marcado para o dia 7 de março, Borrachinha acabou deixando o combate, decisão que provocou reações negativas tanto de atletas diretamente envolvidos quanto de nomes conhecidos do cenário internacional.



Entre os mais contundentes críticos está Darren Till. Ex-desafiante ao cinturão dos meio-médios do UFC, o inglês utilizou suas redes sociais para disparar uma série de ataques verbais contra o brasileiro. Mesmo não tendo relação direta com o confronto cancelado, Till demonstrou incômodo com o histórico de ausências de Borrachinha e colocou em xeque sua postura profissional dentro do esporte.



“Esse cara (Paulo Borrachinha) é só uma grande piada de suco. Não tem respeito pelo esporte. Apenas pare (de lutar), Costa. E continue fazendo seu show de secret juice, porque é a única coisa que funciona para você. Você é um verdadeiro mongoloide. Você é um vagabundo. Pare (de lutar), por favor, pare, meu irmão. Você é um m***. Eu acho que você deve ser o pior lutador a ter lutado no UFC em todos os tempos. E sua luta pelo título foi pior que a minha, e isso não é pouca coisa”, escreveu Till em seu perfil oficial no "X" (antigo Twitter).