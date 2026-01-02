Anthony Joshua foi considerado clinicamente apto e recebeu alta - (Foto: Reprodução)

Publicado 02/01/2026 19:00

Anthony Joshua deixou o hospital após se envolver em um grave acidente automobilístico na Nigéria, que resultou na morte de duas pessoas próximas ao boxeador. A informação foi confirmada por meio de um comunicado oficial divulgado pelos governos dos estados de Lagos e Ogun, que atualizaram a situação clínica do ex-campeão mundial de Boxe dos pesos-pesados.



Segundo a nota, o britânico recebeu alta no fim da tarde da última quarta-feira (31), após passar por exames e permanecer em observação médica. Apesar de ainda estar emocionalmente abalado pela tragédia, Anthony Joshua foi considerado clinicamente apto pela equipe responsável e seguirá o processo de recuperação em sua residência, sob acompanhamento.