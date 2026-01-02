Anthony Joshua foi considerado clinicamente apto e recebeu alta (Foto: Reprodução)
Segundo a nota, o britânico recebeu alta no fim da tarde da última quarta-feira (31), após passar por exames e permanecer em observação médica. Apesar de ainda estar emocionalmente abalado pela tragédia, Anthony Joshua foi considerado clinicamente apto pela equipe responsável e seguirá o processo de recuperação em sua residência, sob acompanhamento.
O acidente ocorreu no início da semana, quando o veículo em que o atleta estava colidiu com um caminhão que se encontrava parado em uma importante via expressa do país. Joshua ocupava o banco traseiro do automóvel e foi prontamente encaminhado a um hospital local para avaliação, apresentando apenas ferimentos leves.
As autoridades nigerianas confirmaram que as vítimas fatais eram Latif Ayodele e Sina Ghami, ambos integrantes do círculo pessoal e profissional do boxeador. Ayodele era amigo de infância de Joshua, enquanto Ghami atuava como seu personal trainer e preparador físico, sendo figuras constantes em sua rotina fora dos ringues.
Após receber alta hospitalar, Joshua seguiu acompanhado de sua mãe até uma funerária em Lagos, onde prestou homenagens aos dois amigos. O gesto foi registrado por autoridades locais e reforçou o impacto emocional do episódio para o atleta, que estava no país passando um período de descanso.
O caso gerou ampla repercussão no cenário esportivo internacional, especialmente por envolver um dos nomes mais populares do Boxe mundial. Medalhista de ouro olímpico e ex-campeão mundial dos pesos-pesados, Anthony Joshua agora concentra seus esforços na recuperação física e emocional, enquanto as investigações sobre as circunstâncias do acidente seguem em andamento pelas autoridades competentes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.