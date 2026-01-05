Daniel Cormier afirmou que, em seu auge, dominaria a categoria até 93kg do UFC (Foto: Reprodução)
Em participação em um vídeo publicado pelo influenciador Alien Films, "DC" apontou a ausência de wrestlers de elite entre os principais nomes da categoria como um fator determinante. Segundo o ex-campeão, a predominância de atletas focados na trocação abriria espaço para atuações dominantes de um lutador com base sólida na luta agarrada, como era o seu caso durante o auge no octógono.
“Se eu estivesse no auge da minha carreira nos meio-pesados agora, não haveria nenhum wrestler. Eu estaria massacrando todo mundo. Não há wrestlers nos meio-pesados. Eu provavelmente lutaria com o Pereira (Alex Poatan), porque ele é a maior estrela e você quer ganhar o máximo de dinheiro possível como campeão”, afirmou Cormier, ao projetar um eventual duelo contra Poatan.
Ao relembrar o período em que competia, o americano destacou que enfrentava um cenário bem diferente no topo da divisão. Naquela época, segundo ele, o ranking era composto majoritariamente por atletas com forte base no Wrestling, o que tornava o caminho até o cinturão mais técnico e fisicamente exigente.
"Quando eu lutava, os cinco melhores eram eu, (Jon) Jones, Ryan Bader, Phil Davis, Rashad Evans – havia muitos wrestlers.”, completou o membro do Hall da Fama do UFC.
Atualmente, a divisão dos meio-pesados é liderada por Alex Poatan e conta, em seu Top 5, com nomes reconhecidos principalmente pelo jogo em pé, como Jiri Prochazka, Carlos Ulberg, Khalil Rountree e Jan Blachowicz. A principal exceção é Magomed Ankalaev, atleta com base no Sambo, embora boa parte de seus resultados no MMA também tenha sido construída na trocação.
A análise de Cormier reforça o contraste entre gerações e reacende debates sobre estilos predominantes no UFC moderno. Para o ex-campeão, a atual configuração da categoria não apenas ampliaria suas chances de domínio esportivo, como também permitiria enfrentar estrelas midiáticas como Poatan, unindo legado competitivo e relevância comercial dentro da organização.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.