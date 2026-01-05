Daniel Cormier afirmou que, em seu auge, dominaria a categoria até 93kg do UFC - (Foto: Reprodução)

Publicado 05/01/2026 09:00

Daniel Cormier acredita que sua passagem pelo MMA poderia ter sido ainda mais avassaladora caso seu auge coincidisse com o cenário atual do UFC. Ex-campeão dos pesos meio-pesado e pesado, o norte-americano se aposentou em 2020 após protagonizar cinco vitórias em disputas de cinturão e, hoje, avalia que o contexto competitivo da divisão até 93kg favoreceria amplamente seu estilo de luta.



Em participação em um vídeo publicado pelo influenciador Alien Films, "DC" apontou a ausência de wrestlers de elite entre os principais nomes da categoria como um fator determinante. Segundo o ex-campeão, a predominância de atletas focados na trocação abriria espaço para atuações dominantes de um lutador com base sólida na luta agarrada, como era o seu caso durante o auge no octógono.



“Se eu estivesse no auge da minha carreira nos meio-pesados agora, não haveria nenhum wrestler. Eu estaria massacrando todo mundo. Não há wrestlers nos meio-pesados. Eu provavelmente lutaria com o Pereira (Alex Poatan), porque ele é a maior estrela e você quer ganhar o máximo de dinheiro possível como campeão”, afirmou Cormier, ao projetar um eventual duelo contra Poatan.