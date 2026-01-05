Convocação marca início da preparação do ciclo que leva aos Jogos Olímpicos de 2028 - (Foto: CBBoxe)

Publicado 05/01/2026 07:00 | Atualizado 05/01/2026 15:23

A Confederação Brasileira de Boxe oficializou a convocação dos atletas que vão integrar a Equipe Permanente na temporada 2026, nas categorias masculina e feminina. Os treinamentos estão programados para começar nesta segunda-feira (5), no Centro Nacional de Treinamento, em São Paulo.



A convocação marca o início do planejamento da entidade para os principais compromissos internacionais do ano e para a preparação do ciclo que leva aos Jogos Olímpicos de 2028.

Segundo o presidente da CBBoxe, Dr. Marcos Brito, o foco está na continuidade do trabalho e na preparação desde o início da temporada.“Estamos iniciando um novo ciclo com responsabilidade e visão de futuro. Cada atleta convocado tem demonstrado que tem condições de representar o Brasil em alto nível. Os compromissos do boxe brasileiro em 2026 serão desafiadores, e precisamos estar muito bem preparados", destacou.“Nosso objetivo é oferecer a melhor estrutura possível para que esses atletas evoluam técnica, física e mentalmente. O trabalho começa agora, e queremos chegar ao final da temporada com resultados sólidos e uma equipe ainda mais forte, com visão estratégica para os Jogos Olímpicos de 2028”, concluiu.Ainda de acordo com o presidente, a definição do grupo foi feita com base em critérios técnicos, como desempenho em torneios internacionais, resultados em competições nacionais, participação em training camps e acompanhamento da evolução dos atletas ao longo da temporada.A convocação faz parte do planejamento da entidade para o próximo ciclo esportivo.Michael Douglas da Silva Trindade (PA), 55 kgKelvy Alecrim da Trindade (SP), 55 kgLuiz Gabriel Nascimento Chalot de Oliveira (SP), 60 kgRamon Santos da Conceição (BA), 60 kgYuri Falcão do Reis (SP), 65 kgRuan Santos Santana (BA), 65 kgÍcaro Luan Correia da Silva (BA), 65 kgKaian Oliveira Reis (BA), 70 kgThauam Jociel Lima da Silva (SP), 70 kgWanderley de Souza Pereira (PR), 80 kgKauê dos Santos Belini (SP), 80 kgClaudio Santos de Souza (BA), 80 kgIsaías Santos Ribeiro Filho (BA), 90 kgGabriel Batista (SP), 90 kgAbner Teixeira da Silva Junior (SP), acima de 90 kgJoel Ramos da Silva (BA), acima de 90 kgJoão Vitor Batista Gomes da Silva (PE), acima de 90 kgRadijla Silva da Gama (SP), 51 kgAna Lívia Vicente Linhares (MG), 54 kgKaren Letícia Calixto de Lima (MT), 57 kgSamira Rodrigues da Silva (RJ), 57 kgJéssica Dias Coutinho (RJ), 57 kgRebeca de Lima Santos (PE), 60 kgRafaela Marques Silva (RR), 60 kgVictória Gomes Barbosa (SE), 60 kgHaziel Krisnha Franco Crispim Bomfim dos Santos (BA), 65 kgAdrielle Caroline Santos Nascimento (BA), 65 kgDaniela Pereira (SP), 65 kgViviane dos Santos Pereira (SP), 75 kgA CBBoxe informou que outras atletas participarão de um programa de acompanhamento à distância ao longo de 2026, com foco em desenvolvimento técnico. São elas:Caroline Almeida (PE), 51 kgTatiana Chagas (BA), 54 kgJucilene Romeu (SP), 57 kgBeatriz Soares (SP), 65 kgQueila Braga (SP), 70 kgBárbara Santos (BA), 70 kg