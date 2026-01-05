Convocação marca início da preparação do ciclo que leva aos Jogos Olímpicos de 2028(Foto: CBBoxe)
A convocação marca o início do planejamento da entidade para os principais compromissos internacionais do ano e para a preparação do ciclo que leva aos Jogos Olímpicos de 2028.
Segundo o presidente da CBBoxe, Dr. Marcos Brito, o foco está na continuidade do trabalho e na preparação desde o início da temporada.
“Estamos iniciando um novo ciclo com responsabilidade e visão de futuro. Cada atleta convocado tem demonstrado que tem condições de representar o Brasil em alto nível. Os compromissos do boxe brasileiro em 2026 serão desafiadores, e precisamos estar muito bem preparados", destacou.
“Nosso objetivo é oferecer a melhor estrutura possível para que esses atletas evoluam técnica, física e mentalmente. O trabalho começa agora, e queremos chegar ao final da temporada com resultados sólidos e uma equipe ainda mais forte, com visão estratégica para os Jogos Olímpicos de 2028”, concluiu.
Ainda de acordo com o presidente, a definição do grupo foi feita com base em critérios técnicos, como desempenho em torneios internacionais, resultados em competições nacionais, participação em training camps e acompanhamento da evolução dos atletas ao longo da temporada.
A convocação faz parte do planejamento da entidade para o próximo ciclo esportivo.
Atletas convocados:
- Masculino
Michael Douglas da Silva Trindade (PA), 55 kg
Kelvy Alecrim da Trindade (SP), 55 kg
Luiz Gabriel Nascimento Chalot de Oliveira (SP), 60 kg
Ramon Santos da Conceição (BA), 60 kg
Yuri Falcão do Reis (SP), 65 kg
Ruan Santos Santana (BA), 65 kg
Ícaro Luan Correia da Silva (BA), 65 kg
Kaian Oliveira Reis (BA), 70 kg
Thauam Jociel Lima da Silva (SP), 70 kg
Wanderley de Souza Pereira (PR), 80 kg
Kauê dos Santos Belini (SP), 80 kg
Claudio Santos de Souza (BA), 80 kg
Isaías Santos Ribeiro Filho (BA), 90 kg
Gabriel Batista (SP), 90 kg
Abner Teixeira da Silva Junior (SP), acima de 90 kg
Joel Ramos da Silva (BA), acima de 90 kg
João Vitor Batista Gomes da Silva (PE), acima de 90 kg
- Feminino
Radijla Silva da Gama (SP), 51 kg
Ana Lívia Vicente Linhares (MG), 54 kg
Karen Letícia Calixto de Lima (MT), 57 kg
Samira Rodrigues da Silva (RJ), 57 kg
Jéssica Dias Coutinho (RJ), 57 kg
Rebeca de Lima Santos (PE), 60 kg
Rafaela Marques Silva (RR), 60 kg
Victória Gomes Barbosa (SE), 60 kg
Haziel Krisnha Franco Crispim Bomfim dos Santos (BA), 65 kg
Adrielle Caroline Santos Nascimento (BA), 65 kg
Daniela Pereira (SP), 65 kg
Viviane dos Santos Pereira (SP), 75 kg
Programa de desenvolvimento técnico
A CBBoxe informou que outras atletas participarão de um programa de acompanhamento à distância ao longo de 2026, com foco em desenvolvimento técnico. São elas:
Caroline Almeida (PE), 51 kg
Tatiana Chagas (BA), 54 kg
Jucilene Romeu (SP), 57 kg
Beatriz Soares (SP), 65 kg
Queila Braga (SP), 70 kg
Bárbara Santos (BA), 70 kg
