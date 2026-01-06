Luta principal terá título interino do peso-mosca em jogo - (Foto: Divulgação)

Luta principal terá título interino do peso-mosca em jogo(Foto: Divulgação)

Publicado 06/01/2026 10:00 | Atualizado 06/01/2026 15:39

O LFA realizará seu primeiro evento no Brasil em 2026 no dia 23 de janeiro, em Brasília, no Distrito Federal. O LFA 225, apresentado pela Monster Energy, será realizado no Ginásio Nilson Nelson, com realização do Instituto Brasil Sapiens e apoio da Secretaria de Esporte do Distrito Federal.



Após uma sequência de eventos na capital federal ao longo de 2025, a organização inicia o calendário brasileiro de 2026 novamente em Brasília. A luta principal será a disputa do título mundial interino do peso-mosca, entre o atual campeão interino, Marcos Degli, com cartel 13 vitórias e 3 derrotas, e o desafiante Luis Aguiar, com 9 vitórias e 1 derrota.

Degli fará a segunda defesa de seu cinturão. Ele é pupilo de Carlos Prates e atua no LFA desde o início da carreira internacional. Do outro lado, Aguiar chega como campeão regional e soma oito vitórias por finalização em nove lutas, o que o coloca como um dos principais ativos da divisão no país.CEO do LFA, Ed Soares comentou o retorno da organização à capital federal. “Estamos animados para começar nossa programação de 2026 no Brasil retornando a Brasília. Este será nosso primeiro evento do ano no país e faz sentido encabeçar o card com uma luta de título entre dois brasileiros. Marcos Degli já provou ser um campeão e Luis Aguiar traz uma ameaça real de finalização com seu jogo de chão. Este é o tipo de confronto que representa o que é o LFA".Presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão falou sobre o papel da organização no cenário nacional. “O LFA tem sido uma das principais portas de entrada para atletas brasileiros no cenário internacional, especialmente o UFC, nos últimos anos. Muitos lutadores que hoje estão em grandes eventos passaram por aqui. Para 2026, a expectativa é ampliar ainda mais essas oportunidades”, afirmou.Feijão também destacou o apoio institucional para a realização do evento. “A presença do secretário de Esporte do Distrito Federal, Renato Junqueira, e do deputado federal Júlio César Ribeiro é importante para viabilizar mais uma edição do LFA em Brasília e para consolidar a cidade como sede do MMA no país”, completou.O LFA 225 adotará o modelo de ingresso solidário, em iniciativa realizada em parceria com a Secretaria de Esporte do Distrito Federal e com o Instituto Brasil Sapiens. Os ingressos estão disponíveis no link https://www.sympla.com.br/evento/lfa-225/3265292 . Cada ingresso deverá ser trocado por 1 kg de alimento não perecível no dia do evento, mediante apresentação de documento com foto na bilheteria.Os portões serão abertos às 16h, o card preliminar começa às 17h e o card principal às 21h. Os ingressos são limitados, sujeitos à lotação do ginásio. Todos os alimentos arrecadados serão destinados a comunidades em situação de vulnerabilidade em Brasília e na região.Peso-mosca: Marcos Degli x Luis AguiarPeso-galo: Daniel Araújo x Derick BorgesPeso-galo: Rafael Pereira x Lionel AbojerPeso-médio: Marcio Cabral x Julio SpadacciniPeso-meio-pesado: Leon Soares x Miguel PortoPeso-pena: Icaro Brito x Aristides ViníciusPeso-mosca: Lucas Gouveia x Frank SilvaPeso-meio-médio: Gabriel Vinicius x Joel SalvianoPeso-pena: Lucas Cruz x Leonardo CerboniPeso-médio: Vladimir Calvo x Gustavo GuilhermePeso-mosca: Bianca Basilio x Emanuella NovaesPeso-galo: Breno Yuri x Lucas AndradePeso-pesado: Wesley de Souza x Pablo dos SantosPeso-leve: Italo Cruz x Vinicius SilvaPeso-leve: Pedro Souza x Lucas Barreto