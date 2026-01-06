Entrevista coletiva de Paulo Bracks - Daniela Veiga / Atlético-MG

Entrevista coletiva de Paulo BracksDaniela Veiga / Atlético-MG

Publicado 06/01/2026 16:31

Belo Horizonte - O futuro de Hulk, alvo do Fluminense , foi um dos temas da entrevista coletiva do CSO (Chief Sports Officer) do futebol do Atlético-MG, Paulo Bracks, nesta terça-feira (6). O dirigente ressaltou que ninguém no Galo quer a saída do atacante. Além disso, confirmou que o clube ofereceu ao jogador uma extensão contratual até o fim de 2027.

"Hulk é um ídolo. Para mim é o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que tem acontecido, com ele, o staff e o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético, quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk. Porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027. Ou seja, mais dois anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar, ou não quando o Atlético ou qualquer outro clube", disse Paulo Bracks.



"Ele é um assunto institucional, não é só um assunto do departamento de futebol. Ele é muito grande e tem que ser tratado de forma institucional. Interno e institucional. Não vou entrar em detalhes sobre o que está sendo conversado, sobre o projeto apresentado, sobre os detalhes que foram conversados nas reuniões, porque dizem respeito às partes ali sentadas. O que eu confirmo é que o principal é: ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. Para mim, é o maior ídolo da história (do Atlético) e tem tudo para se tornar uma lenda, representando o Atlético para sempre", completou.

Durante a entrevista, Paulo Bracks contou que, no momento, o Atlético-MG não tem nenhuma negociação com outro clube por Hulk. Ele também trouxe um detalhe sobre o contrato do jogador.

"Hoje não tem negociação de nenhum clube com o Atlético. Desde que ele chegou, ele foi procurado por clubes. Ele tem muito futebol futebol para praticar. Como não há nenhuma negociação, não consigo tratar de temas que poderiam estar em pauta. Eu tenho ciência que ele teve uma proposta e ele tem hoje uma, mas está com o staff dele, não está com o Atlético-MG. O Hulk é uma referência, o Hulk é um ídolo. A gente não quer que ele saia e ele tem contrato até o final de 2026", disse Bracks.

"O que tem de concreto é uma conversa que precisava acontecer em razão de uma questão contratual dele. Ele tem um valor no contrato que é líquido e que em todos os finais de ano há uma apuração pelo RH e pelo financeiro do clube para ver se esse valor - que foi pago bruto - está correto ou não. O Atlético paga bruto, tem os impostos e ele tem uma garantia contratual de receber um valor líquido. Essa variação pode ser para mais ou para menos. Ele pode receber mais ou menos. Não tem polêmica nenhuma. Outro tema que está na mesa é essa proposta de uma extensão contratual que o Atlético fez para ele. Foi proposto até o final de 2027", completou na pergunta seguinte.