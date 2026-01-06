Sergio Pérez foi piloto da Red Bull Racing por quatro temporadas - Nicolas Tucat/AFP

Sergio Pérez foi piloto da Red Bull Racing por quatro temporadasNicolas Tucat/AFP

Publicado 06/01/2026 23:30

Atual titular da equipe Cadillac e ex-parceiro de Max Verstappen em sua passagem pela Red Bull, o mexicano Sergio Pérez revelou em entrevista ao Cracks Podcast, do México, que ser companheiro de equipe do holandês é o "pior emprego do mundo na Fórmula 1".

Leia mais: Técnico do Porto volta a comentar titularidade de Thiago Silva: 'Não fiz promessa'



Os dois estiveram juntos por quatro temporadas antes de ele ser dispensado da equipe austríaca no final de 2024. Ao comentar sobre esse período, ele revelou um pouco desses bastidores.



"Na Red Bull tudo era um problema: se eu fosse mais rápido que o Max, criava-se um clima muito tenso. Se você fosse mais lento e o Max também fosse lento, então tudo era problema", afirmou o piloto mexicano. Os dois estiveram juntos por quatro temporadas antes de ele ser dispensado da equipe austríaca no final de 2024. Ao comentar sobre esse período, ele revelou um pouco desses bastidores."Na Red Bull tudo era um problema: se eu fosse mais rápido que o Max, criava-se um clima muito tenso. Se você fosse mais lento e o Max também fosse lento, então tudo era problema", afirmou o piloto mexicano.