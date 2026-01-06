Thiago Silva decidiu voltar à Europa para ficar perto da família - Divulgação / Porto

Thiago Silva decidiu voltar à Europa para ficar perto da famíliaDivulgação / Porto

Publicado 06/01/2026 15:58

Portugal - Aos 41 anos, Thiago Silva não tem vaga assegurada entre os titulares do Porto. Em entrevista ao jornal português 'O Jogo', o técnico Francesco Farioli reforçou que o zagueiro terá que lutar por um espaço no sistema defensivo com Jan Bednarek e Jakub Kiwior, principais referências da equipe no setor.

"Ninguém discute as conquistas do Thiago (Silva). Ele não estaria aqui se os seus últimos jogos não fossem de alto nível. Na nossa conversa, ele provou que vem para ajudar e apoiar a equipe. Não lhe fiz qualquer promessa, quero que ajude a equipe, quer jogue todos os jogos ou cinco minutos. Ele está consciente disso", disse o comandante.

O Porto está invicto no Campeonato Português e tem a melhor defesa da competição. Em 17 rodadas, sofreu apenas quatro gols, terminando o primeiro turno de forma isolada na liderança.

"O registro defensivo é impressionante. A coordenação e o sincronismo entre os jogadores é a chave. Esta estabilidade resulta também da forma como atacamos. No jogo com o Santa Clara, quando ficou mais aberto nos minutos finais e defendemos mais na área, a atitude do Bednarek e do Kiwior foi importante e será assim no futuro também com o Thiago (Silva)", complementou o treinador.



Anunciado no dia 20 de dezembro como novo reforço do Porto, Thiago Silva assinou contrato até o fim da temporada 2025/26, com chance de renovação por mais um ano. O defensor já atuou anteriormente pelos Dragões, na temporada 2004/05.