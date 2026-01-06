Pablo disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série B pelo São Bernardo - Divulgação / São Bernardo FC

Pablo disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série B pelo São BernardoDivulgação / São Bernardo FC

Publicado 06/01/2026 13:33

São Paulo - O São Bernardo anunciou a contratação do zagueiro Pablo, ex- Flamengo Botafogo . O defensor, que não entra em campo há quase um ano, assinou vínculo com o clube paulista até o fim de 2026.

Ele chegou ao Rubro-Negro em 2022, quando disputou 31 jogos e conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores. Nas temporadas seguintes, perdeu espaço e praticamente não atuou.

Em 2024, foi emprestado ao Botafogo , mas também não conseguiu se firmar: sofreu com problemas físicos e foi acionado em apenas uma partida durante a campanha do título brasileiro. Naquela temporada, o Glorioso ainda levantou o troféu da Libertadores.