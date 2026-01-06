Pablo disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série B pelo São BernardoDivulgação / São Bernardo FC

São Paulo - O São Bernardo anunciou a contratação do zagueiro Pablo, ex-Flamengo e Botafogo. O defensor, que não entra em campo há quase um ano, assinou vínculo com o clube paulista até o fim de 2026. 
Ele chegou ao Rubro-Negro em 2022, quando disputou 31 jogos e conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores. Nas temporadas seguintes, perdeu espaço e praticamente não atuou. 
Em 2024, foi emprestado ao Botafogo, mas também não conseguiu se firmar: sofreu com problemas físicos e foi acionado em apenas uma partida durante a campanha do título brasileiro. Naquela temporada, o Glorioso ainda levantou o troféu da Libertadores.
Então, Pablo retornou ao Flamengo e treinou separado do elenco durante todo o ano passado. O zagueiro, que foi liberado para procurar um novo clube ainda em janeiro, seguia um cronograma de atividades na academia e no gramado. Agora, o contrato com o Rubro-Negro terminou e ele jogará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Série B pelo São Bernardo.