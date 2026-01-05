Gabigol retornou ao Santos por empréstimo - Raul Baretta/ Santos FC

Publicado 05/01/2026 21:17

Apresentado como reforço do Santos nesta segunda-feira (5), Gabigol foi sincero ao falar de um retorno à seleção brasileira. O atacante ressaltou que a Amarelinha é um sonho, mas entende que seu momento "não condiz com isso".

"O presidente está sendo bastante otimista (risos). É claro que é um sonho estar na Seleção, sempre vai ser um objetivo até o momento que eu encerrar minha carreira vai ser estar na Seleção. Creio eu que o meu momento não condiz com isso, mas também não é impossível. Vim para o Santos", disse Gabigol.

"Como eu falei no treino, a minha Seleção vai ser o Santos. Talvez eu precise mais do Santos, do que o Santos de mim", concluiu.

Gabigol pertence ao Cruzeiro e voltou ao Peixe por empréstimo válido até o fim de 2026. Durante a coletiva, ele também falou sobre Neymar, outro atacante que busca retornar à seleção brasileira.

"A gente também está aqui para poder ajudar o Neymar a estar muito bem, dentro e fora de campo. A gente conversou quando ficou tudo certo. Realmente a gente está muito feliz de compartilhar o vestiário, o campo. Na Seleção foi muito rápido, e agora a gente vai poder viver perto. A gente está muito feliz de estar juntos de novo".