Endrick com a camisa do LyonDivulgação / Lyon

Publicado 05/01/2026 20:14

Sob a bênção do técnico Carlo Ancelotti, Endrick deu o pontapé inicial para viver uma nova etapa da sua carreira. O jogador revelado pelo Palmeiras foi apresentando de forma oficial no Lyon, nesta segunda-feira, e, em sua primeira entrevista disse que pretende recuperar seu espaço na seleção brasileira.

Na conversa com os jornalistas, o atacante, que vai usar a camisa nove em seu novo clube, citou conselhos preciosos do atual técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti. "Ele me disse: 'Saia, jogue, desenvolva seu futebol e seja feliz'. Isso foi muito importante para mim. Sempre segui os seus conselhos e treinei muito bem sob o seu comando".

Determinado a dar a volta por cima depois de perder espaço no elenco profissional do Real Madrid, o jovem atacante comentou um pouco do que foi a conversa com Ancelotti. Ele disse estar preparado para enfrentar esse novo desafio.

"Conversamos e Carlo Ancelotti me deu instruções. Disse-me o que eu poderia fazer para melhorar (meu desempenho). Fiquei profundamente comovido, pois queria muito o conselho dele", disse o jogador em um tom bastante confiante.

Na coletiva, Endrick comentou como se sentiu durante sua passagem pelo Real Madrid. "Eu queria sair do Real para jogar. Quando o Lyon me contatou, aceitei imediatamente. Eu estou muito feliz e estou aqui para ajudar a equipe.

O atleta, que já vinha treinando com os companheiros, esteve sob o olhar da comissão técnica, que avaliou suas condições físicas. A previsão é que o centroavante de 19 anos faça a sua estreia neste domingo, contra o Lille.