Estádio Raulino de OliveiraFoto: Reprodução/Volta Redonda FC
Saiba onde acontecerá o jogo entre Flamengo e Portuguesa, válido pelo Carioca
Partida foi antecipada a vai marcar a estreia das duas equipes no Estadual de 2026
Rio - A partida entre Flamengo e Portuguesa, que vai abrir o Campeonato Carioca, acontecerá no Raulino de Oliveira. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro já atualizou a tabela com o estádio em Volta Redonda como local do jogo.
A única pendência fica pelo laudo técnico, de acordo com a tabela. O Maracanã não era uma opção por causa da manutenção no gramado.
O jogo acontecerá em 11 de janeiro (domingo), a partir das 18h, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Inicialmente, o encontro entre as duas equipes estava previsto para acontecer somente no dia 31. Entretanto, a Ferj precisou antecipar a partida por causa da Supercopa Rei.
O Flamengo, campeão do Brasileirão, vai enfrentar o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, no dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha.
