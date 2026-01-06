Vini Jr está na mira do Chelsea, da Inglaterra - Paul Ellis / AFP

Vini Jr está na mira do Chelsea, da InglaterraPaul Ellis / AFP

Publicado 06/01/2026 11:00

Rio - O Chelsea promete investir alto para contratar Vini Jr. O clube inglês sonha em contratar o atacante brasileiro do Real Madrid e cogita fazer uma proposta de 135 milhões de libras (cerca de R$ 990,4 milhões na cotação atual), de acordo com o jornal inglês "The Guardian".

O atacante tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. As conversas para uma possível renovação do vínculo com o clube espanhol estão travadas nos últimos meses. Vini Jr vive uma fase conturbada e não marca desde o dia 4 de outubro — ou seja, um jejum de mais de 90 dias.

No último domingo (4), o Real Madrid goleou o Betis por 5 a 1, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Mesmo assim, o atacante brasileiro foi vaiado por parte da torcida após ser substituído pelo técnico Xabi Alonso.

O Chelsea poderia se aproveitar dessa pressão sofrida por Vini Jr para negociar com o Real Madrid. O jogador se encaixa no perfil de jogadores do clube inglês, que são jovens com experiência no futebol europeu e com potencial. Nesta temporada, o brasileiro marcou cinco gols em 25 partidas disputadas.