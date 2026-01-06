Vini Jr está na mira do Chelsea, da InglaterraPaul Ellis / AFP
Chelsea prepara proposta de quase R$ 1 bilhão por Vini Jr, do Real Madrid
Jogador brasileiro tem contrato até junho de 2027 e tem futuro indefinido no clube espanhol
Após saída de Enzo Maresca, Chelsea anuncia o técnico Liam Rosenior
Novo comandante assinou vínculo por seis temporadas com os Blues
Botafogo ultrapassa limite de estrangeiros no elenco e pode ter saídas
Lucas Villalba é o 11º estrangeiro do time
Vasco resolve urgências, mas ainda busca reforços para preencher lacunas
Renovação de Cuesta foi publicada nesta última segunda-feira (5)
Flamengo usa Filipe Luís para tentar convencer Kaio Jorge, mas esbarra no Cruzeiro
Treinador se reuniu com jogador, mas clube mineiro encerrou negociação
Vídeo! Técnico da NBA parte para cima de árbitros e é expulso
Steve Kerr foi retirado de quadra após discutir com juízes
