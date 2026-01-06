Steve Kerr precisou ser contido por assistentes e jogadoresReprodução / Redes sociais

O técnico Steve Kerr, do Golden State Warriors, foi expulso no último quarto da partida contra o Los Angeles Clippers nesta segunda-feira (5), pela NBA, após gritar com os árbitros e partir para cima deles na quadra. Ele precisou ser contido por integrantes da comissão técnica e jogadores.
A discussão aconteceu após os juízes não marcarem goaltending, uma infração que ocorre quando um jogador interfere ilegalmente na bola enquanto ela está caindo para a cesta, em favor da sua equipe, e na sequência, apitarem uma falta de Stephen Curry, astro do time.
O Los Angeles Clippers venceu o duelo por 103 a 102 e chegou à sua 13ª vitória na temporada, subindo para a 11ª posição da Conferência Oeste, enquanto o Golden State Warriors está na 8ª colocação.