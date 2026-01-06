Steve Kerr precisou ser contido por assistentes e jogadoresReprodução / Redes sociais
Steve Kerr was FUMING after the refs missed a goaltending call.— Legion Hoops (@LegionHoops) January 6, 2026
And just got ejected…pic.twitter.com/1Jhfc8m7cz
Vídeo! Técnico da NBA parte para cima de árbitros e é expulso
Steve Kerr foi retirado de quadra após discutir com juízes
