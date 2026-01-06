Liam Rosenior estava no RC Strasbourg, da França - Frederic Dides / AFP

Publicado 06/01/2026 10:29

O Chelsea anunciou nesta terça-feira (6) a contratação do técnico Liam Rosenior. Ele chega para ocupar o lugar de Enzo Maresca, demitido na semana passada , e assinou o vínculo por seis temporadas. Em seu site oficial, o clube inglês informou que ele fica até 2032.

Rosenior foi elogiado por transformar o Strasbourg, que faz parte do mesmo grupo proprietário do Chelsea, em uma força na Ligue 1, o Campeonato Francês, após terminar em sétimo lugar na última temporada.

"Liam mostrou que consegue construir equipes com um estilo de jogo claro, ao mesmo tempo que estabelece os mais altos padrões com os jogadores dentro e fora de campo. Embora o foco continue sendo o desenvolvimento dos atletas, as expectativas e ambições do clube permanecem altas", disse o Chelsea.

Os trabalhos anteriores de Rosenior incluem uma passagem como auxiliar técnico de Wayne Rooney no Derby County. Aos 41 anos, ele nunca treinou um clube da Premier League.

O novo comandante herdará um time capaz de alcançar grandes conquistas, mas que tem apresentado inconsistência. O Chelsea ocupa a quinta posição na tabela, com 17 pontos de vantagem sobre o líder Arsenal.

"Estou animado para trabalhar com este grupo extremamente talentoso de jogadores e funcionários, para construir conexões fortes dentro e fora de campo e para criar um ambiente onde todos se sintam unidos e motivados pelo mesmo objetivo", disse ele.

Filho do ex-jogador e treinador Leroy Rosenior, Liam jogou na Premier League como lateral-direito pelo Fulham, Reading, Hull e Brighton ao longo de uma carreira profissional de 16 anos, além de ter atuado pela seleção inglesa sub-21.

Ele retornou ao Hull para sua primeira experiência como treinador principal em 2022 e se juntou ao Strasbourg dois anos depois. Ele deixa o clube com sua equipe na sétima posição do campeonato francês.