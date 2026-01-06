Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.
Santos anuncia a renovação de contrato de Neymar
Novo vínculo vai até o fim de 2026
Hulk pede rescisão amigável do contrato com o Atlético-MG
Atacante é alvo do Fluminense na janela de transferências
Dirigentes do futebol brasileiro vão à Europa para estudo sobre três ligas
Presidentes e executivos de clubes participam de agenda internacional da CBF
Bruno Spindel conta que Cruzeiro fez 'propostas ousadas' por Gerson
Dirigente confirmou que duas ofertas já foram apresentadas pelo jogador do Zenit
Esposa de Endrick revela mensagens do jogador antes de fechar com o Lyon
Gabriely mostrou detalhes das conversas no período de negociação
Botafogo recusa proposta de clube italiano por David Ricardo
Expectativa do Glorioso é negociar o zagueiro por valores entre 8 e 9 milhões de euros
