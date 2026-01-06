Neymar em ação pelo Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Neymar em ação pelo SantosRaul Baretta/ Santos FC.

Publicado 06/01/2026 20:57 | Atualizado 06/01/2026 21:08

O Santos anunciou, na noite desta terça-feira (6), a renovação de contrato de Neymar. O novo vínculo do jogador com o Peixe vai até o fim de 2026. Nos últimos dias de dezembro, o clube já havia feito um post misterioso que indicava a permanência do atacante.

“2025 foi um ano especial e desafiador para mim. Momentos de alegria e de superação, que só fui capaz de enfrentar graças ao amor de vocês. Um amor intenso, que eu também sinto e tento demonstrar a cada jogo com o Manto Sagrado. 2026 chegou e o destino não poderia ser diferente. O Santos é o meu lugar. Aqui estou em casa, seguro e feliz. E é com vocês que eu quero conquistar os sonhos que faltam”, declarou Neymar, ao celebrar a renovação.

Ele retornou ao Santos no início de 2025, após deixar o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Neymar lidou com lesões ao longo daquele ano, mas cresceu na reta final de temporada e foi fundamental para garantir o Peixe na Série A do Brasileirão.



"Muito feliz como presidente e torcedor do Santos: ter o Neymar, nosso Príncipe, conosco até o fim do ano mostra que nosso projeto de reconstrução do Clube e de nosso futebol segue firme, com respeito aos processos e consolidação de credibilidade. Estamos no caminho certo. Então, vamos em frente! Torcedor, contamos com você", comemorou o presidente do clube, Marcelo Teixeira.

Neymar chegou com um contrato de seis meses. Posteriormente, renovou até o fim de 2025. Agora, seguirá no Peixe para a temporada de 2026.