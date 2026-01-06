Bruno Spindel, à direita, é o Executivo de Futebol do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 06/01/2026 18:58

Belo Horizonte - Bruno Spindel foi apresentado como Executivo de Futebol do Cruzeiro nesta terça-feira (6) e atualizou as tratativas pela contratação de Gerson, que atualmente defende o Zenit. De acordo com o dirigente, a Raposa fez "propostas ousadas" pelo meia ex- Flamengo

"Nosso foco, todos sabem, é no Gerson. Primeiro, colocar todo nosso respeito à direção e à instituição Zenit. Já foram feitas duas propostas oficiais pelo atleta. A gente entende que são agressivas, do ponto de vista empresarial do Cruzeiro".

"São propostas ousadas, a palavra melhor é ousada. Nós sabemos que estamos fazendo esse esforço porque sabemos o que ele pode contribuir com o grupo e com o Cruzeiro. Ele é um atleta de grupo, vai potencializar outros atletas. Tenho certeza que, se der certo, vem para somar. A gente sabe que é muito difícil".

Gerson era um dos destaques e líderes do Flamengo, mas aceitou a oferta do Zenit. Ele deixou o Rubro-Negro no meio de 2025.

"A proposta só é tão ousada porque tem o contexto da manutenção do elenco, do que o Gerson pode somar para o elenco dentro e fora de campo e pelo momento que o Cruzeiro tem, de estar num patamar que já foi feito uma reconstrução, de estruturação de processos, de investimento de infraestrutura, e que tem um grupo sensacional. Colocando mais alternativas para suportar uma temporada como essa, vamos colocar o Cruzeiro mais perto do sonho de voltar a vencer", afirmou o dirigente.

Na coletiva, Bruno Spindel também ressaltou que o negócio é "muito difícil", já que o lado financeiro não é um problema para os russos. Dessa forma, ele citou uma estratégia para convencer o Zenit a topar negociar o Coringa.

"Então, essa proposta ousada, só é ousada dessa forma porque tem todo esse contexto. Respeitamos a instituição Zenit, mas entendemos que, sentando do lado da cadeira deles, é uma proposta muito vantajosa para o Zenit. Se não fosse o contexto do atleta que o Gerson é e do momento do Cruzeiro, provavelmente não faria uma proposta tão ousada como essa".

"Agora, é muito difícil. É um clube que não precisa do recurso financeiro. Tem uma estratégia de convencimento que essa é uma boa proposta para o clube e olhando do ponto de vista do Zenit, a melhor coisa para fazer é essa transferência para o Cruzeiro".