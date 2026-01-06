Jannik Sinner vence Zverev e é bicampeão do Australian OpenFoto:Tingshu Wang
As cifras divulgadas representam um aumento de 16% em relação ao ano passado e é o maior da história da competição com valores iguais para homens e mulheres.
"Este investimento reflete o compromisso da Tennis Austrália em apoiar as carreiras de todos os níveis, desde estrelas em ascensão até campeões de Grand Slam, e em garantir que o esporte permaneça sustentável pra todos os competidores", disse a organização.
Nesta distribuição, os campeões de simples vão embolsar 4,15 milhões de dólares australianos (aproximadamente R$ 15 milhões), um acréscimo de 19% em relação ao ano anterior. Os vice-campeões vão receber 2,15 milhões e os semifinalistas 1,25 milhão cada.
O aumento da premiação faz parte do aporte de 135 milhões de dólares australianos da Tennis Austrália. "Este investimento fortalece a base do tênis, garantindo a saúde e o crescimento comercial do esporte a longo prazo", afirmou Craig Tiley, CEO da entidade que organiza o torneio em Melbourne.
DISTRIBUIÇÃO DOS PRÊMIOS
Campeões: AUS$ 4,15 milhões (+19%)
Vice-campeões: AUS$2,15 milhões (+13%)
Semifinalistas: AUS$ 1,25 milhão (+14%)
Quartas de final: AUS $ 750 mil (+13%)
Oitavas de final: AUS$ 480 mil (+14%)
Terceira rodada: AUS$ 327,75 mil (+13%)
Segunda rodada: AUS$ 225 mil (+13%)
-Primeira rodada: AUS$ 150 mil (+14%)
