João Fonseca é o destaque do Brasil no tênis - AFP

Publicado 06/01/2026 14:30

Rio - O brasileiro João Fonseca inicia a temporada 2026 do circuito internacional com uma ligeira queda no ranking da ATP. O jovem tenista, que terminou o ano de 2025 em 24º lugar, caiu para a 29ª posição após a primeira atualização da lista dos melhores tenistas.

Fora da disputa do ATP 250 de Brisbane por causa de uma lesão na região lombar, o jovem carioca de 19 anos teve descontado 125 pontos do challenger de Camberra, disputado no ano passado entre os dias 30 de dezembro e 5 de janeiro. Com isso, agora soma 1.510 pontos.

João Fonseca foi ultrapassado nesta relação por Luciano Darden, Tallon Girekspoor, Learner Tien, Arthur Rinderknech e Cameron Norrie. O espanhol Carlos Alcaraz segue no topo da lista com 12.050 pontos, seguido do italiano Jannik Sinner (11.500).

Em tratamento da contusão, João Fonseca tem inscrição prevista no ATP 250 de Adelaide, também na Austrália. O torneio tem início no próximo dia 12. A sua participação, no entanto, depende da recuperação na região lombar. A sua ausência em Brisbane pode custar ainda a saída do tenista do top 30.