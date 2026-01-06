João Fonseca é o destaque do Brasil no tênisAFP
João Fonseca cai cinco posições no ranking após desistência no ATP de Brisbane
Brasileiro sofreu com uma lesão na região lombar e abandonou a competição
Pérez afirma que ser companheiro de Verstappen na Red Bull é 'o pior emprego na Fórmula-1'
Piloto relembrou o período na equipe e revelou um pouco dos bastidores
Clubes europeus fazem propostas por atacantes do Botafogo
Arthur Cabral despertou o interesse do Torino; já Artur está na mira do Olympique de Marselha
CBF divulga a tabela básica da Copa do Brasil de 2026
Entidade também detalhou como funcionarão as vagas para a Libertadores pela competição
Vídeo! Isaquias Queiroz faz agradecimentos após saída do Flamengo
Rubro-Negro encerrou a participação na canoagem
Narrador anuncia saída do Grupo Globo: 'Gratidão'
'Venho amadurecendo a ideia de outros projetos há alguns anos', revelou o profissional
