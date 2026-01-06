Taça da Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Taça da Copa do BrasilReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 06/01/2026 22:34

Rio - A CBF divulgou nesta terça-feira (6) a tabela básica da Copa do Brasil de 2026 e trouxe os detalhes das vagas que a competição dará na Libertadores. A partir desta edição, serão duas. Além disso, confirmou que a final será disputada em jogo único.

TABELA

A Copa do Brasil deste ano contará com 126 times participantes e será dividia em nove fases. As datas-base da primeira são os dias 18 e 19 de fevereiro. A final está prevista para acontecer em 6 de dezembro.

De acordo com o artigo 12 do regulamento, "os confrontos da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Fases, além da 9ª Fase (Final), serão em jogo único. Na 5ª a 8ª Fase (semifinais), os confrontos serão em partidas de ida e volta".

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco vão entrar na quinta fase da competição.

VAGAS PARA A LIBERTADORES

A entidade também detalhou como funcionará o sistema de vagas para a Libertadores via Copa do Brasil. O campeão segue com a vaga direta, enquanto o vice se garante na fase preliminar da competição.

Veja os detalhes divulgados pela CBF

§ 1º – Caso o Clube Campeão da COPA DO BRASIL obtenha acesso à Fase de Grupos da CONMEBOL Libertadores de 2027 através de outras Competições, a vaga direta da Copa do Brasil será redirecionada ao Vice-Campeão da Copa do Brasil, retornando a vaga para a Pré-Libertadores a que este faria jus para ser repassada ao Clube mais bem colocado no Brasileirão Série A 2026, excluídos os Clubes já classificados.

§ 2º – Caso o Clube Campeão da COPA DO BRASIL obtenha acesso à Pré-Libertadores 2027 através do Campeonato Brasileiro Série A, este utilizará a vaga da COPA DO BRASIL, por ser mais benéfica, retornando a vaga para a Pré-Libertadores a que este faria jus para ser repassada ao Clube mais bem colocado no Brasileirão Série A 2026, excluídos os Clubes já classificados.

§ 3º – Caso o Clube Vice-Campeão da COPA DO BRASIL obtenha acesso à Fase de Grupos da CONMEBOL Libertadores de 2027 através de outras Competições, a vaga para a Pré-Libertadores obtida na COPA DO BRASIL a que este faria jus será redirecionada ao Clube mais bem colocado no Brasileirão Série A 2026, excluídos os Clubes já classificados.

§ 4º – Caso o Clube Vice-Campeão da COPA DO BRASIL obtenha acesso à Pré-Libertadores 2027 através do Campeonato Brasileiro Série A, este utilizará a vaga da COPA DO BRASIL, retornando a vaga para a Pré-Libertadores obtida no Campeonato Brasileiro Série A 2026 a que este faria jus para ser repassada ao Clube mais bem colocado no Brasileirão Série A 2026, excluídos os Clubes já classificados.

§ 5º – Os Clubes eliminados na Fase Semifinal da COPA DO BRASIL não terão direito, através desta competição, à vaga na CONMEBOL Libertadores 2027.

§ 6º – Somente os Clubes Participantes do Campeonato Brasileiro Série A 2027 poderão participar da Conmebol Libertadores 2027.

§ 7º - Em conformidade com o Manual de Clubes da Conmebol, que não permite a disputa da Conmebol Libertadores por equipes que não disputam a primeira divisão nacional, caso o Clube Campeão da Copa do Brasil não esteja participando do Campeonato Brasileiro Série A 2027, a vaga direta à Fase de Grupos da Libertadores através da Copa do Brasil será redirecionada ao Vice-Campeão da Copa do Brasil, retornando a vaga para a Pré-Libertadores a que este faria jus para ser repassada ao Clube mais bem colocado no Brasileirão Série A 2026, excluídos os Clubes já classificados.

§ 8º - Caso o Clube Vice-Campeão da COPA DO BRASIL obtenha acesso à Fase de Grupos da CONMEBOL Libertadores de 2027 através de outras Competições, a vaga direta à Fase de Grupos da Libertadores obtida pelo Campeão da Copa do Brasil e a vaga a Pré-Libertadores a que este faria jus serão repassadas, respectivamente, aos Clubes mais bem colocados no Brasileirão Série A 2026, excluídos os Clubes já classificados.

§ 9º - Em conformidade com o Manual de Clubes da Conmebol, que não permite a disputa da Conmebol Libertadores por equipes que não disputam a primeira divisão nacional, na hipótese de o Clube Vice-Campeão não participar do Campeonato Brasileiro Série A 2027, sua vaga à Pré-Libertadores a que este faria jus será repassada ao Clube mais bem colocado no Brasileirão Série A 2026, excluídos os Clubes já classificados.