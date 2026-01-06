Rio - Nos próximos dez dias, uma comitiva de dirigentes das Séries A e B e federações estaduais estará na Europa para um estudo da CBF. A agenda do grupo será nas três principais ligas do mundo.
O presidente da entidade, Samir Xaud, e os representantes farão visitas a Espanha, Inglaterra e Alemanha para aprender sobre funcionamento de LaLiga, Premier League e Bundesliga. A informação é do 'ge'.
Marcelo Teixeira (presidente do Santos), Alessandro Barcellos (presidente do Inter), Odorico Roman (presidente do Grêmio), Carlos Amodeo (CEO do Vasco), Thairo Arruda (CEO do Botafogo), Paulo Stumpf (vice-presidente do Juventude), Vitor Ferraz (Diretor de Relações Institucionais do Bahia), Gabriel Diniz Abrão (Comitê de Planejamento Estratégico e Reestruturação Financeira do Corinthians) e João Paulo Silva (presidente do Ceará) são alguns dos nomes confirmados.
A estadia dos brasileiros na Europa será entre 7 e 10 de janeiro em Londres, de 11 a 13 em Frankfurt e de 14 a 16 em Madrid. A visita à sede de LaLiga está marcada para o dia 15.
"Faremos esta imersão para debater e trocar ideias sobre arbitragem e fair play financeiro com as principais ligas e federações do mundo e teremos a participação ativa de clubes e federações para que tenhamos uma construção coletiva visando à evolução permanente do futebol brasileiro", afirmou Xaud.
"Estarei acompanhando um trabalho que a CBF convidou aos clubes e outros presidentes para estar junto em um trabalho de 10 dias sobre a La Liga, sobre a liga inglesa e sobre a liga alemã", disse Barcellos, ao apresentar Fabinho como executivo do Inter.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.