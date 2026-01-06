Guardiola projetou uma janela de transferências 'diferente' do Manchester CityAFP
Apesar dos desfalques, Guardiola revela que Manchester City será discreto no mercado
'Não vamos comprar quatro ou cinco jogadores como na temporada passada', ponderou o técnico
Com um a mais, Vasco leva gols no fim e perde para o Guanabara City pela Copinha
Cruz-Maltino não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e foi castigado
Carlos Prates mira duelo com ex-campeão do UFC, que responde: 'Seria uma grande luta'
Vindo de vitória contra Leon Edwards, brasileiro Carlos Prates quer enfrentar outro ex-campeão dos meio-médios na sequência
Aberto da Austrália anuncia premiação recorde para edição de 2026
Grand Slam pagará mais de R$ 400 milhões em prêmios e aumenta valores em todas as fases
Dirigente destaca desejo do Atlético-MG por permanência de Hulk, alvo do Fluminense
Paulo Bracks também confirmou que o Galo ofereceu uma extensão contratual ao atacante
Técnico do Porto volta a comentar titularidade de Thiago Silva: 'Não fiz promessa'
Francesco Farioli destaca concorrência com outros zagueiros do time português
