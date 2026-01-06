O narrador Odinei Ribeiro pediu demissão e não faz mais parte do Grupo Globo. Ele confirmou a decisão por meio das redes sociais, nesta terça-feira (6), e revelou que vem "amadurecendo a ideia de outros projetos há alguns anos".
"Foram 21 anos de parceria. Ela começou em 2004 na Tv Tribuna, aonde narrei o surgimento de muitos craques… Desde 2007, com muito orgulho empunhei os microfones do Premiere, Sportv e Globo, e vesti essas camisas com muito amor e respeito…", escreveu Odinei Ribeiro.
"Venho amadurecendo a ideia de outros projetos há alguns anos, me preparei pra isso, e agora chegou a hora de buscar esses desafios, e da realização de antigos e novos sonhos… Grupo Globo, muito obrigado, o moço de Itanhaém, trabalhou na Globo… Gratidão…gratidão…gratidão …", completou.
