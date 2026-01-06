Arbitragem dá gol para o Palmeiras em bola que não entrou - Foto: Reprodução Cazé TV

Publicado 06/01/2026 14:45

Um lance polêmico chamou atenção na Copinha, na última segunda-feira (5). Na vitória do Palmeiras por 4 a 2 sobre o Monte Roraima, pela primeira rodada do Grupo 27, o lateral-esquerdo Arthur chutou de fora da área, a bola carimbou o travessão e passou longe de entrar. Porém, o auxiliar e o árbitro de campo deram gol, aos 30 minutos do segundo tempo.



Minutos antes, o time visitante havia marcado o segundo, deixando o placar em 3 a 2, e o gol de Arthur acabou sacramentando a vitória do Alviverde. A decisão da arbitragem gerou revolta por parte da comissão técnica do Monte Roraima e dos jogadores reservas da equipe, que sonhavam com o empate.



A marcação surpreendeu até mesmo o lateral. Após a finalização, Artur se lamentou e colocou as mãos na cabeça. Só depois que o auxiliar levantou a bandeira e o juiz Vinicius Pinto Tonollo apontou para o centro do gramado é que o jogador saiu para comemorar.



Com a vitória, o Palmeiras se tornou líder do Grupo 27, empatado com o Remo, que também tem três pontos. O próximo confronto do Alviverde será contra o Batalhão, na quinta-feira (8), às 19h30, na Arena Barueri.

Confira o gol do Palmeiras: