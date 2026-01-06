Arbitragem dá gol para o Palmeiras em bola que não entrouFoto: Reprodução Cazé TV
Minutos antes, o time visitante havia marcado o segundo, deixando o placar em 3 a 2, e o gol de Arthur acabou sacramentando a vitória do Alviverde. A decisão da arbitragem gerou revolta por parte da comissão técnica do Monte Roraima e dos jogadores reservas da equipe, que sonhavam com o empate.
A marcação surpreendeu até mesmo o lateral. Após a finalização, Artur se lamentou e colocou as mãos na cabeça. Só depois que o auxiliar levantou a bandeira e o juiz Vinicius Pinto Tonollo apontou para o centro do gramado é que o jogador saiu para comemorar.
Com a vitória, o Palmeiras se tornou líder do Grupo 27, empatado com o Remo, que também tem três pontos. O próximo confronto do Alviverde será contra o Batalhão, na quinta-feira (8), às 19h30, na Arena Barueri.
A arbitragem deu gol pro Palmeiras nesse lance na Copinha— DataFut (@DataFutebol) January 6, 2026
?
pic.twitter.com/9vrrnxYYtD
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.