Vini Jr em ação pelo Real Madrid - Oscar Del Pozo / AFP

Vini Jr em ação pelo Real MadridOscar Del Pozo / AFP

Publicado 06/01/2026 13:00

Rio - O programa "El Día Después", da TV espanhola "Movistar Plus+", fez uma leitura labial do brasileiro Vini Jr durante a goleada do Real Madrid sobre o Betis por 5 a 1, no último domingo (4), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Especialistas foram acionados para mostrar um diálogo que o jogador teve com o técnico Xabi Alonso em determinado momento do jogo.

Na conversa com o treinador, o brasileiro se queixa do comportamento "fominha" de alguns companheiros, sobretudo de Gonzalo García. O atacante espanhol, que tirou espaço de Endrick e foi escolhido para substituir Mbappé, marcou três gols na partida. O zagueiro Raul Asencio e o lateral-esquerdo Fran García completaram a goleada, que teve o brasileiro Rodrygo como um dos destaques.

"Assim é impossível. É f... Eles têm que tocar a bola. Aqui todos querem driblar e depois eu que sou vaiado. Fala para o Gonzalo (García) que ele tem que passar uma. Não toda vez, mas pelo menos uma", disse Vini Jr, segundo a leitura labial.

Câmeras de televisão também flagraram Xabi Alonso dando ordens para Vini Jr em campo. O treinador exigiu que o atacante ajudasse na marcação, pressionando a saída de bola do adversário. Na reta final, o brasileiro foi substituído e foi vaiado por alguns torcedores do Real Madrid. Após a partida, o técnico espanhol saiu em defesa do jogador.

Vini Jr vive um momento conturbado no Real Madrid. O atacante vive incômodo jejum na equipe espanhola, sem marcar um gol desde o dia 4 de outubro, quando balançou a rede duas vezes no triunfo por 3 a 1 sobre o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol. Na atual temporada, marcou apenas cinco vezes em 25 jogos. O jogador tem contrato até junho de 2027 e tem o futuro indefinido.