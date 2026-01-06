Robert LewandowskiDivulgação / Barcelona

Mais artigos de Fabrício Lopes
Fabrício Lopes
O Flamengo segue no mercado à procura de um atacante para reforçar seu sistema ofensivo e a procura do Al Hilal por Robert Lewandowski, centroavante polonês do Barcelona, pode aproximar o rubro-negro de Marcos Leonardo.

A equipe do Al Hilal procura por um jogador "World Class" para fazer dupla de ataque com Darwin Núñez e Lewandowski é o eleito pela diretoria saudita.
Robert Lewandowski foi eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2020 e 2021, mas não ganhou a Bola de Ouro - Divulgação/ Seleção Polonesa
Robert Lewandowski foi eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2020 e 2021, mas não ganhou a Bola de OuroDivulgação/ Seleção Polonesa
Com isso, Marcos Leonardo perderia a vaga de segundo estrangeiro na equipe do Al Hilal e uma negociação seria necessária para o atacante brasileiro.
Caso ocorra, Marcos Leonardo pode ser emprestado ao Flamengo e o grande empecilho, que seria o salário do jogador, cerca de 2,7 milhões de reais, poderia ser equalizado num empréstimo de uma temporada com obrigação de compra após o empréstimo, com os salários divididos entre Al Hilal e Flamengo.
Ao todo, Marcos Leonardo soma 40 gols e três assistências em 59 jogos pelo Al-Hilal - Fayez Nureldine / AFP
Ao todo, Marcos Leonardo soma 40 gols e três assistências em 59 jogos pelo Al-HilalFayez Nureldine / AFP
Entretanto, toda a engenharia dependeria do aceite de Lewandowski em seguir para a equipe árabe, o que ainda não aconteceu.

Na verdade, Lewandowski tem se recusado a deixar o Barcelona e espera cumprir seu contrato até o fim de junho de 2026.

Mas a equipe catalã não deve renovar o contrato do artilheiro de 37 anos, o que pode abrir uma porta para a negociação com o Al Hilal se concretizar.
Kaio Jorge vibra após buscar o empate para o Cruzeiro. Artilheiro do Brasileiro, ele chegou aos 19 gols - LUIZ ERBES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO
Kaio Jorge vibra após buscar o empate para o Cruzeiro. Artilheiro do Brasileiro, ele chegou aos 19 golsLUIZ ERBES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Enquanto isso, o Flamengo segue na expectativa de conseguir uma proposta que atenda aos interesses do Cruzeiro para negociar Kaio Jorge, sonho de consumo do técnico Filipe Luís.
 
fotogaleria
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski foi eleito o melhor do mundo pela Fifa em 2020 e 2021, mas não ganhou a Bola de Ouro
Kaio Jorge vibra após buscar o empate para o Cruzeiro. Artilheiro do Brasileiro, ele chegou aos 19 gols
Ao todo, Marcos Leonardo soma 40 gols e três assistências em 59 jogos pelo Al-Hilal