Robert Lewandowski - Divulgação / Barcelona

Robert LewandowskiDivulgação / Barcelona

Publicado 06/01/2026 13:07 | Atualizado 06/01/2026 13:09

O Flamengo segue no mercado à procura de um atacante para reforçar seu sistema ofensivo e a procura do Al Hilal por Robert Lewandowski, centroavante polonês do Barcelona, pode aproximar o rubro-negro de Marcos Leonardo.



A equipe do Al Hilal procura por um jogador "World Class" para fazer dupla de ataque com Darwin Núñez e Lewandowski é o eleito pela diretoria saudita.



Com isso, Marcos Leonardo perderia a vaga de segundo estrangeiro na equipe do Al Hilal e uma negociação seria necessária para o atacante brasileiro.



Caso ocorra, Marcos Leonardo pode ser emprestado ao Flamengo e o grande empecilho, que seria o salário do jogador, cerca de 2,7 milhões de reais, poderia ser equalizado num empréstimo de uma temporada com obrigação de compra após o empréstimo, com os salários divididos entre Al Hilal e Flamengo.



Entretanto, toda a engenharia dependeria do aceite de Lewandowski em seguir para a equipe árabe, o que ainda não aconteceu.



Na verdade, Lewandowski tem se recusado a deixar o Barcelona e espera cumprir seu contrato até o fim de junho de 2026.



Mas a equipe catalã não deve renovar o contrato do artilheiro de 37 anos, o que pode abrir uma porta para a negociação com o Al Hilal se concretizar.

Enquanto isso, o Flamengo segue na expectativa de conseguir uma proposta que atenda aos interesses do Cruzeiro para negociar Kaio Jorge, sonho de consumo do técnico Filipe Luís.