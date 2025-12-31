Lucas Paquetá celebra seu segundo gol pelo West Ham nesta temporadaPaul Ellis / AFP
Isso porque o jogador de 28 anos vem sofrendo com fortes críticas por sua queda de desempenho na atual temporada.
Na atual temporada, o West Ham realizou 17 jogos e em todos Paquetá foi titular, marcando 4 gols e dando 1 assistência.
Especula-se que o West Ham possa pedir algo em torno de 30 milhões de euros pelo jogador, que precisa se firmar em alguma equipe de ponta para seguir com chances de disputar a próxima Copa do Mundo.
E o Flamengo, que sempre demonstrou interesse no meia, pode tentar uma investida para tirar o jogador da Europa, principalmente se perder Jorge Carrascal, que vem sendo sondado por equipes europeias.
O colombiano recém-chegado ao Mengão despertou o interesse do Olympique de Marselha, da França, e do Napoli, da Itália, entretanto, os valores oferecidos ficaram muito abaixo daquilo que o Flamengo entende que precisa para perder seu camisa 15.
Comprado por 12 milhões de euros no meio de 2025, coincidentemente, o Flamengo quer no mínimo 30 milhões de euros por Carrascal, que é a mesma quantia que pode levar o clube a repatriar Lucas Paquetá.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.