Lucas Paquetá celebra seu segundo gol pelo West Ham nesta temporadaPaul Ellis / AFP

Fabrício Lopes
Desde a sua saída do Mengão, em 2018, a torcida do Flamengo sonha com o retorno de Lucas Paquetá. E o sonho pode se tornar realidade na próxima janela de transferências, em janeiro de 2026.

Isso porque o jogador de 28 anos vem sofrendo com fortes críticas por sua queda de desempenho na atual temporada.

Treinador dos Hammers, o português Nuno Espírito Santos chegou a comentar que, apesar da absolvição no processo que a Federação Inglesa moveu contra ele, Paquetá ainda parece não ter esquecido totalmente o problema que o acompanhou ao longo dos últimos três anos e que, por isso, talvez a saída da Premier League fosse o melhor caminho.

Na atual temporada, o West Ham realizou 17 jogos e em todos Paquetá foi titular, marcando 4 gols e dando 1 assistência.

Especula-se que o West Ham possa pedir algo em torno de 30 milhões de euros pelo jogador, que precisa se firmar em alguma equipe de ponta para seguir com chances de disputar a próxima Copa do Mundo.

E o Flamengo, que sempre demonstrou interesse no meia, pode tentar uma investida para tirar o jogador da Europa, principalmente se perder Jorge Carrascal, que vem sendo sondado por equipes europeias.
O colombiano recém-chegado ao Mengão despertou o interesse do Olympique de Marselha, da França, e do Napoli, da Itália, entretanto, os valores oferecidos ficaram muito abaixo daquilo que o Flamengo entende que precisa para perder seu camisa 15.

Comprado por 12 milhões de euros no meio de 2025, coincidentemente, o Flamengo quer no mínimo 30 milhões de euros por Carrascal, que é a mesma quantia que pode levar o clube a repatriar Lucas Paquetá.
