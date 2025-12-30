Nos últimos dias, o presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, confirmou que recebeu duas propostas do Flamengo por Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2025. Entretanto, nenhuma delas agradou ao mandatário, que exige o pagamento de 50 milhões de euros para que o Rubro-Negro consiga tirar o jogador da Toca da Raposa.
Mas a proposta para o jogador foi considerada irrecusável por seu staff.
Segundo pessoas próximas à equipe que trabalha com o atacante cruzeirense, os valores e o tempo de contrato são muito parecidos com os que clubes do exterior poderiam pagar pelos gols do atacante.
Ainda assim, o jogador não vai forçar sua saída da equipe mineira, em gratidão a tudo que o Cruzeiro fez por ele.
Em fevereiro de 2022, Kaio Jorge fez uma cirurgia no joelho direito devido a uma ruptura do tendão patelar, uma lesão gravíssima que o deixou longe dos gramados por 18 meses.
O Cruzeiro apostou na recuperação do atleta que se consagrou no ano de 2025 como o melhor atacante do futebol sul-americano.
"Estou vivendo um sonho, trabalhei muito para ser o artilheiro do campeonato. Há três anos estava de cadeira de rodas, muitas dúvidas, não sabia se voltaria a jogar. Com muita fé e paciência, suporte de toda a minha família, hoje estou saudável, fazendo gols, dando alegria pra torcida", comemorou Kaio Jorge, em entrevista à CazéTv.
O Flamengo ainda não desistiu de contar com o jogador e pode fazer uma nova proposta à equipe de Belo Horizonte.
