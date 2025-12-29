Marcos Leonardo é um dos destaques do Al-Hilal - Fayez Nureldine / AFP

Uma alteração no regulamento do Campeonato Saudita, que só entrará em vigor na próxima temporada, pode ter selado a passagem de Marcos Leonardo na equipe do Al-Hilal.



E o Flamengo, que já sondou o jogador em outras oportunidades, pode finalmente conseguir o atacante para competir com Pedro pela condição de titular no ataque da equipe rubro-negra.



O que acontece é que o Al-Hilal precisava que a alteração do regulamento que permite a inscrição de jogadores sub-21, sem afetar o limite de estrangeiros, entrasse em vigor imediatamente, o que não aconteceu.A alteração só terá efeito a partir da próxima temporada, o que coloca em risco a continuidade de Marcos Leonardo na equipe.Na prática, o Al-Hilal terá de escolher apenas dois nomes para inscrição na Saudi Pro League.A escolha será entre Marcos Leonardo, Darwin Núñez e João Cancelo.Se Marcos Leonardo ficar de fora, o atacante de 22 anos, ex-Santos, poderá optar por rescindir unilateralmente o seu contrato com a equipe saudita, com o pretexto de ser privado de exercer sua profissão.O recurso foi usado recentemente por Renan Lodi, que assinou com o Atlético-MG por cinco temporadas.Se isso acontecer, o Flamengo pode conseguir registrar o jogador sem ter que pagar ao Al-Hilal nenhum valor pela transferência.O Al-Hilal contratou Marcos Leonardo junto ao Benfica por 40 milhões de euros em setembro de 2024.De lá para cá, o jogador atuou em 59 partidas, marcou 40 gols e deu quatro assistências, o que dá ao atleta uma média de 0,67 gols por jogo.Para servir como comparação, em sua melhor temporada, Pedro teve média de 0,69 gols por jogo.O Flamengo agora aguarda a movimentação dos dirigentes sauditas para saber se o jogador tentará sua liberação ou se fará uma proposta oficial para tirar o atleta do mundo árabe.