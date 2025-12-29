Marcos Leonardo é um dos destaques do Al-HilalFayez Nureldine / AFP

Fabrício Lopes
Uma alteração no regulamento do Campeonato Saudita, que só entrará em vigor na próxima temporada, pode ter selado a passagem de Marcos Leonardo na equipe do Al-Hilal.

E o Flamengo, que já sondou o jogador em outras oportunidades, pode finalmente conseguir o atacante para competir com Pedro pela condição de titular no ataque da equipe rubro-negra.
Marcos Leonardo é o novo camisa 11 do Al-HilalDivulgação / Al-Hilal

O que acontece é que o Al-Hilal precisava que a alteração do regulamento que permite a inscrição de jogadores sub-21, sem afetar o limite de estrangeiros, entrasse em vigor imediatamente, o que não aconteceu.

A alteração só terá efeito a partir da próxima temporada, o que coloca em risco a continuidade de Marcos Leonardo na equipe.

Na prática, o Al-Hilal terá de escolher apenas dois nomes para inscrição na Saudi Pro League.

A escolha será entre Marcos Leonardo, Darwin Núñez e João Cancelo.

Se Marcos Leonardo ficar de fora, o atacante de 22 anos, ex-Santos, poderá optar por rescindir unilateralmente o seu contrato com a equipe saudita, com o pretexto de ser privado de exercer sua profissão.

O recurso foi usado recentemente por Renan Lodi, que assinou com o Atlético-MG por cinco temporadas.

Se isso acontecer, o Flamengo pode conseguir registrar o jogador sem ter que pagar ao Al-Hilal nenhum valor pela transferência.

O Al-Hilal contratou Marcos Leonardo junto ao Benfica por 40 milhões de euros em setembro de 2024.

Canal do YouTube Resenha Rubro NegraMontagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

De lá para cá, o jogador atuou em 59 partidas, marcou 40 gols e deu quatro assistências, o que dá ao atleta uma média de 0,67 gols por jogo.

Para servir como comparação, em sua melhor temporada, Pedro teve média de 0,69 gols por jogo.

O Flamengo agora aguarda a movimentação dos dirigentes sauditas para saber se o jogador tentará sua liberação ou se fará uma proposta oficial para tirar o atleta do mundo árabe.
