Publicado 02/01/2026 14:10 | Atualizado 02/01/2026 14:16

O Flamengo segue no mercado à procura de um goleiro para substituir Matheus Cunha, já anunciado pelo Cruzeiro. Gabriel Brazão, do Santos, é a prioridade da equipe do técnico Filipe Luís.



Entretanto, visando ter uma equipe mais competitiva para 2026, o Santos faz jogo duro para vender o seu camisa 77.



Segundo apuramos, o Flamengo está disposto a oferecer cerca de 7 milhões de euros por 70% dos direitos do goleiro.



Porém, o Santos, que renovou com Neymar Jr. e contratou Gabigol ao Cruzeiro, por empréstimo até o fim deste ano, pretende segurar o goleiro e arrecadar no mínimo 12 milhões de euros, sendo 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em metas que Brazão poderá alcançar pelo Flamengo.



José Boto, diretor técnico do Flamengo, é quem conduz as negociações e deve apresentar a proposta a Alexandre Mattos, diretor de futebol do Santos, nas próximas horas.



O Flamengo trata Gabriel Brazão como prioridade número 1 para reforçar a meta em 2026. Entretanto, Pedro Morisco, goleiro de 21 anos do Coritiba, é o plano B em caso de recusa da equipe santista.



Brazão tem 25 anos, 1,92m de altura, disputou 84 partidas pelo Santos e sofreu 90 gols, com média de 1,07 gol sofrido por jogo.



Brazão tem 25 anos, 1,92m de altura, disputou 84 partidas pelo Santos e sofreu 90 gols, com média de 1,07 gol sofrido por jogo.