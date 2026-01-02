Gabriel Brazão, goleiro da Inter de Milão, está na mira do BotafogoDivulgação/Inter de Milão
Entretanto, visando ter uma equipe mais competitiva para 2026, o Santos faz jogo duro para vender o seu camisa 77.
Porém, o Santos, que renovou com Neymar Jr. e contratou Gabigol ao Cruzeiro, por empréstimo até o fim deste ano, pretende segurar o goleiro e arrecadar no mínimo 12 milhões de euros, sendo 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em metas que Brazão poderá alcançar pelo Flamengo.
José Boto, diretor técnico do Flamengo, é quem conduz as negociações e deve apresentar a proposta a Alexandre Mattos, diretor de futebol do Santos, nas próximas horas.
O Flamengo trata Gabriel Brazão como prioridade número 1 para reforçar a meta em 2026. Entretanto, Pedro Morisco, goleiro de 21 anos do Coritiba, é o plano B em caso de recusa da equipe santista.
Brazão tem 25 anos, 1,92m de altura, disputou 84 partidas pelo Santos e sofreu 90 gols, com média de 1,07 gol sofrido por jogo.
