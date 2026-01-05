7 meses após assumir a diretoria técnica, José Boto ainda não conseguiu realizar as contratações necessárias para reforçar o Flamengo - Montagem canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 05/01/2026 13:37

Sem a possibilidade momentânea de contratar Kaio Jorge, o Flamengo avalia o mercado para conseguir reforçar o ataque rubro-negro. E, nas últimas horas, um jogador da Premier League foi oferecido ao clube: trata-se de Gabriel Jesus.



Gabriel Jesus se recupera de grave lesão no joelho esquerdo AFP

O atacante, ex-Palmeiras e com contrato válido no Arsenal até junho de 2027, vem enfrentando problemas para se firmar na equipe do norte de Londres.



Aos 28 anos, Gabriel Jesus enfrentou uma dura recuperação de uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo em janeiro de 2025, retornando aos gramados apenas em novembro do mesmo ano.



Canal do YouTube Resenha Rubro Negra Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

Dos 28 jogos realizados pela equipe inglesa na atual temporada, Gabriel Jesus só conseguiu participar de sete, sendo titular em apenas uma partida, marcando um gol e não assinalando nenhuma assistência até o momento.



Mesmo que a negociação por empréstimo agrade, a diretoria rubro-negra ainda teria que enfrentar o alto salário do jogador dos "Gunners", que gira em torno de R$ 8,5 milhões mensais.



Obviamente, tais valores inviabilizam totalmente a negociação, e o Fla aguarda para saber como seria o formato de pagamento dos salários do atleta para decidir se valeria a pena entrar no processo de negociação ou não.



Já Marcos Leonardo é mais jovem e mais acessível do ponto de vista salarial.



O atacante Marcos Leonardo aparece como boa opção para o Flamengo Montagem Canal do YouTube Resenha Rubro Negra

O ex-Santos, atualmente no Al Hilal, tem apenas 22 anos e um salário de R$ 2,7 milhões mensais livres de impostos.



O Flamengo sabe que, para contar tanto com Gabriel Jesus quanto com Marcos Leonardo, terá que ser criativo para lidar com a questão salarial dos atletas.



Mas, no caso de Marcos Leonardo, o alcance seria muito mais viável e, sabendo disso, o Mengão, que já recebeu o sinal verde do clube saudita para conversar diretamente com o atacante, iniciou conversas com o jogador que marcou um dos gols do Al Hilal no jogo contra o Dhamk neste fim de semana.



