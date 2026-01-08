Samuel Xavier renovou com o FlumineneseMarcelo Gonçalves/FFC
Em 2025, ele viveu o momento mais artilheiro de sua carreira: fez sete gols e deu três assistências em 57 jogos, 49 como titular.
Fluminense oficializa renovação de contrato de Samuel Xavier
Novo vínculo vai até o fim de 2027
