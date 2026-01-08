Samuel Xavier renovou com o Fluminenese - Marcelo Gonçalves/FFC

Rio - O Fluminense anunciou, na noite desta quinta-feira (8), a renovação de contrato do lateral-direito Samuel Xavier. O novo vínculo do jogador com o clube carioca vai até o fim de 2027.

"É motivo de muita alegria estender esse vínculo. O Fluminense é um clube que me acolheu e recebeu muito bem, sou muito feliz aqui. Confesso que se fosse imaginar uma história como essa, não seria capaz. Claro que gente pensa em chegar no clube, desempenhar um bom papel e escrever uma história. E tem sido uma história muito bonita. Espero seguir escrevendo mais ainda", disse Samuel, ao site do clube.

O defensor, que chegou ao Tricolor no início de 2021, é um dos pilares defensivos do time comandado por Luis Zubeldía.



Em 2025, ele viveu o momento mais artilheiro de sua carreira: fez sete gols e deu três assistências em 57 jogos, 49 como titular.

“Agora é continuar trabalhando cada vez mais. Cada vez que passa, quando se tem uma história no clube, há mais responsabilidades. E eu sei disso. Vou entregar o meu máximo, como sempre entreguei. Vou honrar essa camisa, tudo aquilo que o clube oferece a todos os atletas e a torcida também. Para mim, é o que vale. Quando entro em campo, penso no torcedor que está ali. Vou procurar sempre dar alegrias ao torcedor com títulos e vitórias”, declarou.

Com a camisa do Fluminense, Samuel Xavier conquistou a Libertadores 2023, a Recopa 2024 e o bicampeonato Carioca e da Taça Guanabara de 2022 e 2023.

Além disso, no total, soma 248 jogos com a Armadura Tricolor, 13 gols e 13 assistências.