Fluminense venceu o Brasiliense e garantiu vaga na próxima fase da CopinhaLeonardo Brasil / Fluminense FC

Publicado 08/01/2026 18:46 | Atualizado 09/01/2026 09:58

Fluminense está classificado para a segunda fase da Copinha de 2026. Isso porque venceu o Brasiliense por 1 a 0 por 1 a 0 no Estádio Municipal Santana de Parnaíba, nesta quinta-feira (8), e Sfera e Água Santa empataram na rodada.

No jogo do Tricolor das Laranjeiras, o gol saiu dos pés de Palacios, aos 32 minutos do primeiro tempo. Isack Gabriel descolou ótimo lançamento para o camisa 25, que correu entre dois marcadores e finalizou já dentro da área para marcar.

Cenário do grupo

O Fluminense chegou aos seis pontos e se isolou na liderança do Grupo 25. O Brasiliense segue com três pontos e aparece em segundo.

Sfera e Água Santa se enfrentaram mais tarde nesta quinta-feira (8), empataram por 3 a 3 e passaram a ter um ponto cada. Dessa forma, o Tricolor garantiu matematicamente vaga para a segunda fase da Copinha.

Agenda do Fluminense

O próximo compromisso do Fluminense será no domingo (11). A equipe carioca vai enfrentar o Sfera a partir das 11h, no mesmo estádio, pela terceira rodada do Grupo 25.