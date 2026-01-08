Germán Cano no CT Carlos Castilho - Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/FFC

Germán Cano no CT Carlos CastilhoLucas Merçon e Marcelo Gonçalves/FFC

Publicado 08/01/2026 20:34 | Atualizado 08/01/2026 20:35

Rio - O segundo grupo de jogadores do Fluminense se reapresentou no CT Carlos Castilho, nesta quinta-feira (8), para iniciar a pré-temporada. Eles foram recebidos pela diretoria e pela comissão técnica no auditório. Após o encontro, os atletas realizaram testes na fisiologia e na academia.

Veja os jogadores que se apresentaram nesta quinta-feira (8):

GOLEIRO: Fábio;

ZAGUEIROS: Freytes e Ignácio;

LATERAIS: Guga, Samuel Xavier, Gabriel Fuentes e Renê

MEIAS: Bernal, Hércules, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio, PH Ganso e Terans;

ATACANTES: Canobbio, Everaldo, Germán Cano, Keno, Kevin Serna e Soteldo.

Os grupos

O Tricolor informou que o elenco seguirá dividido em dois grupos de trabalho. O primeiro - formado por Moleques de Xerém e outros atletas - voltou na semana passada e se prepara para a estreia do Fluminense na temporada.

O Tricolor encara o Madureira na próxima quarta-feira (14), a partir das 19h, no Luso-Brasileiro. A partida é válida pela primeira rodada da Taça Guanabara.