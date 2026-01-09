Rio - O Fluminense anunciou, na noite desta sexta-feira (9), que Germán Cano sofreu uma lesão no menisco do joelho direito e precisará passar por cirurgia. O procedimento acontecerá já no sábado (10), e a previsão de recuperação é de 45 dias.
Veja a nota do clube:
"Em seu retorno aos treinos, o atacante Germán Cano sofreu entorse no joelho direito, onde foi detectada lesão no menisco. O atleta será submetido a cirurgia neste sábado (10/01). Previsão de 45 dias de recuperação".
