Cano sofreu entorse no joelho direito - Divulgação/Fluminense FC

Publicado 02/11/2025 12:30

Rio - O Fluminense sofreu uma baixa importante na reta final da temporada. O centroavante Germán Cano sofreu uma entorse no joelho direito durante um treino nesta semana e desfalcará o Tricolor contra o Ceará, neste domingo (2), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Cano já iniciou o tratamento, mas o Fluminense não estipulou um prazo de recuperação. Artilheiro do time na temporada com 20 gols, o centroavante argentino tem sofrido com lesões desde o ano passado. Em abril, sofreu distensão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e ficou fora por quase dois meses.

Após quase dois meses, Cano voltou a jogar apenas no Mundial de Clubes, em junho. Em agosto, sofreu uma entorse no joelho direito — o mesmo problema atual — e realizou um tratamento conservador. Na ocasião, perdeu apenas o clássico contra o Flamengo e teve uma recuperação rápida.

Sem Cano à disposição, o técnico Zubeldía deve optar por John Kennedy no time titular. Desde a sua chegada, o treinador argentino tem feito um revezamento entre os atacantes. Titular com Renato Gaúcho, Everaldo perdeu espaço para a dupla, mas pode voltar a receber chances com a lesão do argentino.

Contratado em 2022, Cano soma 111 gols e 13 assistências em 223 jogos pelo Fluminense. O centroavante argentino marcou 81 gols entre 2022 e 2023, e foi peça fundamental nas conquistas do bicampeonato carioca (2022 e 2023) e da Libertadores (2023). Além disso, também foi campeão da Recopa.